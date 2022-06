Porto Alegre Iom Mitzvah ocorrerá neste domingo para arrecadações de alimentos e agasalhos em Porto Alegre

10 de junho de 2022

A ação vai contar com 200 voluntários, três pontos de drive-thrus e cinco caminhões da Cootravipa. Foto: César Lopes/PMPA A ação vai contar com 200 voluntários, três pontos de drive-thrus e cinco caminhões da Cootravipa. (Foto: César Lopes/PMPA) Foto: César Lopes/PMPA

A prefeitura, em parceria com a comunidade judaica de Porto Alegre, realiza neste domingo (12), o Iom Mitzvah (Dia do Dever). O evento é uma ação promovida desde 2012, que tem como propósito mobilizar a população para a arrecadação de agasalhos destinados à tradicional Campanha do Agasalho e do Alimento, coordenada pelo Gabinete da Primeira-Dama.

Para este ano, a perspectiva é superar a marca de 60 mil agasalhos arrecadados. A ação vai contar com 200 voluntários, três pontos de drive-thrus e cinco caminhões da Cootravipa, que percorrerão diversas ruas da Capital realizando a arrecadação.

A ação inicia-se em frente ao Colégio Israelita, a partir das 9h30min, e será finalizada no Ginásio Tesourinha, onde ocorrerá a contagem dos agasalhos arrecadados ao final do dia.

A prefeitura reforça que a ação deste ano é focada na qualidade dos vestuários arrecadados e na agilidade da entrega para as pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. Por isso, é importante que a população faça doações de peças de agasalho em boas condições de uso.

Rota dos caminhões

– Bom Fim e Santa Cecília;

– Cidade Baixa e Centro Histórico;

– Jardim Botânico e Petrópolis;

– Santana, Azenha e Menino Deus;

– Rio Branco, Moinhos de Vento, Auxiliadora e Mont’Serrat.

Drive-thrus

– Colégio Israelita, Praça da Encol e no Bom Fim (rua Felipe Camarão, 487).

