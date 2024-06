Rio Grande do Sul IPE Prev suspende temporariamente a prova de vida

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

A decisão foi tomada pela Diretoria Executiva do Instituto em consonância com o decreto de calamidade assinado pelo governador Eduardo Leite. Foto: Arquivo/IPE Saúde A decisão foi tomada pela Diretoria Executiva do Instituto em consonância com o decreto de calamidade assinado pelo governador Eduardo Leite. (Foto: Arquivo/IPE Saúde) Foto: Arquivo/IPE Saúde

Em decorrência do estado de calamidade pública causado pelas intensas chuvas e alagamentos no Rio Grande do Sul, o IPE Prev suspendeu por tempo indeterminado da prova de vida para aposentados, pensionistas e militares inativos vinculados ao RPPS/RS (Regime Próprio de Previdência Social). Essa medida não afetará o pagamento dos benefícios.

A decisão foi tomada pela Diretoria Executiva do Instituto em consonância com o decreto de calamidade assinado pelo governador Eduardo Leite (Decreto 57.596, de 1º de maio de 2024), reconhecendo a gravidade da situação enfrentada pela população.

Presencial

O IPE permanecerá sem realizar atendimentos presenciais e telefônicos pelo menos até 30 de junho, pois não há acesso seguro às dependências e os sistemas estão voltando a funcionar gradativamente. O motivo são os alagamentos no edifício-sede e no entorno, que danificaram as instalações.

Os beneficiários devem acessar as Cartas de Serviços para informações sobre os serviços IPE Prev. Quaisquer atualizações sobre o reestabelecimento dos serviços e outras novidades estarão disponíveis também no site do instituto.

