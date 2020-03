Rio Grande do Sul IPE Saúde destina mais R$ 65 milhões em pagamento extraordinário para contas hospitalares no combate ao coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de março de 2020

A verba viabilizará e fortalecerá a capacidade de atendimento hospitalar aos usuários e segurados da autarquia Foto: Carolina Greiwe/Ascom/Seplag A verba viabilizará e fortalecerá a capacidade de atendimento hospitalar aos usuários e segurados da autarquia. (Foto: Carolina Greiwe/Ascom/Seplag) Foto: Carolina Greiwe/Ascom/Seplag

O governador Eduardo Leite e o presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius de Almeida, anunciaram, na manhã desta sexta-feira (20), novo aporte extraordinário do instituto, no valor de R$ 65 milhões, em abril, destinado a contas de internações hospitalares.

A verba viabilizará e fortalecerá a capacidade de atendimento hospitalar aos usuários e segurados da autarquia e soma-se às demais ações adotadas pelo IPE Saúde no enfrentamento ao coronavírus.

Ainda neste mês, o IPE Saúde já havia viabilizado outro pagamento extra da ordem de R$ 30 milhões com foco em contas ambulatoriais hospitalares. Os recursos têm origem no aumento de receitas do instituto, conquistado a partir do êxito nas ações de cobrança no ano de 2019, bem como a manutenção e revisão atuarial dos contratos com prefeituras e outros órgãos.

“Com a suspensão de cirurgias eletivas, os hospitais precisarão desse reforço, visto que serão mais demandados do que nunca”, ponderou Leite, em transmissão ao vivo pelo Facebook, no Palácio Piratini.

Em janeiro deste ano, o órgão ampliou de R$ 172 milhões para R$ 185 milhões as cotas mensais de pagamentos. Em março, os repasses alcançarão R$ 215 milhões. Para abril, por meio desta ação, serão creditados R$ 250 milhões aos prestadores.

Para o presidente do instituto, o esforço gerencial e econômico se trata de reconhecimento e respeito pela rede de saúde gaúcha, que atende com qualidade os mais de um milhão de usuários do plano.

Medidas de atendimento devido ao coronavírus

Além de ações financeiras, foram implementadas medidas operacionais e administrativas com foco na prevenção e tratamento do coronavírus aos segurados do IPE Saúde. Em uma reformulação das ações operacionais, o instituto dispensou os serviços presenciais e elaborou uma série de alternativas para o atendimento online.

Ampliação da rede credenciada

Outra medida implementada envolveu a ampliação na rede de credenciados, com 136 novos prestadores, entre novos serviços e extensão dos atuais. Deste total, 113 médicos, um hospital com contrato global, cinco extensões de serviços para hospitais, cinco laboratórios de análises clínicas e 12 clínicas de exame diagnósticos.

Exame de detecção de coronavírus

Na quarta-feira (18), a partir da publicação de portaria específica, foi incluída a cobertura do exame para detecção do Covid-19 no plano de assistência do IPE Saúde.

Reestruturação administrativa

O instituto também conta com um projeto de reestruturação da administração do IPE Saúde, que prevê a estruturação definitiva do quadro funcional, incluindo a contratação emergencial de nove médicos peritos e 18 analistas em gestão de saúde, além de reforçar ações para o equilíbrio atuarial do sistema. O projeto deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário