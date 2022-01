Rio Grande do Sul Ipe Saúde e Ipe Prev suspendem por 30 dias o atendimento presencial em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Os atendimentos presenciais ocorrem no térreo do edifício-sede Foto: Divulgação Motivo é a expansão do número de casos de coronavírus no Estado. (Foto: Divulgação/Ipe) Foto: Divulgação

Cerca de quatro meses após retomar os atendimentos presenciais, o serviço foi suspenso por 30 dias na sede do Instituto de Previdência do Estado, em Porto Alegre. A medida é vale tanto tanto para o Ipe Prev quanto para o Ipe Saúde. O edifício está localizado na avenida Borges de Medeiros nº 1.945 (bairro Praia de Belas). O motivo é o aumento do número de casos de coronavírus nos últimos dias.

Segurados e conveniados que já haviam feito agendamento serão diretamente contatados para receber orientações. Ao final do período, uma nova avaliação será feita.

No caso dos atendimentos oferecidos por meio do programa “Facilitadores”, do Ipe Saúde (que prevê parcerias junto aos municípios do Interior gaúcho), é preciso verificar diretamente com cada prefeitura a respeito do funcionamento durante esse período.

“Cabe destacar que todos os serviços do Ipe Saúde continuam disponíveis e podem ser acessados pelo sistema de atendimento digital”, ressalta o governo do Estado. A modalidade está disponível no site ipeprev.rs.gov.br.

Já no caso do Ipe Prev, o atendimento também segue sendo realizado de forma digital. Os beneficiários podem acessar as orientações de cada serviço, em ipesaude.rs.gov.br.

Ao comunicar a suspensão do atendimento, o governo gaúcho mencionou o fato de que na semana passada, após de um mês sem Avisos e Alertas no âmbito do sistema “3As” (substituto do modelo de distanciamento controlado), o Gabinete de Crise e o Grupo de Trabalho (GT) Saúde emitiram Avisos a todas as 21 Regiões-Covid do Estado.

O órgão ainda destacou que, recentemente, diversos países têm registrado recordes de novas contaminações de covid, algumas alcançando a maior incidência de casos de toda a pandemia. Também reforçou as recomendações sanitárias:

“Uma janeiro é um período de veraneio e de férias de grande parte da população, quando ocorre maior circulação de pessoas entre as diversas regiões do Estado, para fora do Estado e do País, além de fluxo inverso para o Rio Grande do Sul, o Gabinete de Crise considera necessário redobrar os cuidados de prevenção do coronavírus, ou seja, etiqueta sanitária, distanciamento social e cumprimento dos protocolos”.

Concurso prorrogado

A direção do Ipe Prev informou que, devido ao expressivo número de candidatos e à dificuldade enfrentada na emissão da segunda-via do boleto (problema já superado), foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 11 de janeiro de 2022, um edital prorrogando o período de inscrições no concurso público da instituição. O novo prazo termina ao meio-dia desta quinta-feira (13).

(Marcello Campos)

