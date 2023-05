Rio Grande do Sul IPE Saúde lança simulador para calcular novos valores de contribuição dos usuários

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

O governo do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa o projeto para a reestruturação do IPE Saúde Foto: Divulgação O governo do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa o projeto para a reestruturação do IPE Saúde. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O IPE Saúde (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do RS) disponibilizou aos seus usuários, nesta terça-feira (23), uma ferramenta para para calcular os novos valores de contribuição propostos no projeto de reestruturação da autarquia.

Trata-se do Simulador de Contribuição do Plano Principal. Segundo o instituto, a ferramenta vai dar mais transparência e melhorar o poder de decisão dos segurados em relação à nova proposta.

A ferramenta, desenvolvida em parceria com a Procergs, permite que o usuário conheça os novos valores de contribuição para o seu caso específico. O segurado passa a ter acesso aos valores discriminados para cada indivíduo do grupo familiar e ao valor total da contribuição. A ferramenta mostra ainda em qual alíquota ou faixa de contribuição o segurado se enquadra. Além disso, existe um comparativo entre a nova contribuição proposta e os valores de mercado para um plano de saúde equivalente.

“Esse simulador foi pensado para facilitar a vida dos nossos segurados. Nesse momento de transformação do instituto, em que muitas notícias são veiculadas, é necessário oferecer uma forma clara e transparente para facilitar a tomada de decisão. Enfatizamos que ele serve apenas como uma simulação, baseada na proposta de lei que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa. Portanto, é possível que ele passe por mudanças após uma eventual aprovação do projeto de lei”, disse o presidente do IPE Saúde, Bruno Jatene.

O Simulador de Contribuição pode ser acessado no site do IPE Saúde, na página inicial, ou diretamente pelo link do simulador.

Proposta de reestruturação

O governo do Rio Grande do Sul protocolou na Assembleia Legislativa, no dia 18 deste mês, o projeto para a reestruturação do IPE Saúde. O PLC 259/2023 tramitará em regime de urgência e começará a trancar a pauta de votações do Parlamento em menos de 30 dias.

Segundo o Executivo, a reestruturação do IPE Saúde é necessária para promover o reequilíbrio financeiro e a qualificação dos serviços prestados pelo instituto. No ano passado, o déficit da autarquia chegou a R$ 440 milhões. Além disso, a dívida com fornecedores referente a contas que excedem o prazo contratual de 60 dias totaliza R$ 250 milhões.

O IPE Saúde conta com quase 6,5 mil médicos credenciados em todo o Estado. O convênio é responsável pela assistência médica e hospitalar de quase 1 milhão de servidores estaduais, dependentes e pensionistas.

