Polícia Polícia apreende mais de R$ 820 mil em espécie com traficante no Vale do Sinos

Por Marcelo Warth | 23 de maio de 2023

Os policiais civis demoraram mais de cinco horas para contabilizar a quantia Foto: Polícia Civil/Divulgação Os policiais civis demoraram mais de cinco horas para contabilizar a quantia. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Policiais civis realizaram a maior apreensão de dinheiro em espécie da história do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) no Rio Grande do Sul. Durante a Operação Valorem, deflagrada em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na segunda-feira (22), foram recolhidos R$ 824 mil, além de drogas e armas de fogo. Um traficante foi preso em flagrante.

Segundo o delegado Gabriel Borges, da 3ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico, a investigação iniciou após o recebimento de denúncias de que um homem era responsável por fornecer grande quantidade de drogas no Vale do Sinos e arrecadar o dinheiro da venda desses entorpecentes. Após o monitoramento do indivíduo, a polícia constatou que ele utilizava dois imóveis para a prática criminosa. O traficante foi abordado quando saía de um desses locais.

No veículo onde ele estava, foi localizado um quilo de cocaína. Diante da situação de flagrante, os agentes ingressaram na residência, onde foi localizada uma pistola calibre 9 milímetros com carregadores e diversas munições. Os policiais também encontraram balanças de precisão e uma máquina de contar dinheiro.

No segundo imóvel frequentado pelo criminoso, foram localizados um laboratório de produção de entorpecentes, 12 quilos de cocaína, 10 quilos de crack e mais duas pistolas calibre 9 milímetros com numeração raspada.

Nesse local, os policiais encontraram a grande quantia em dinheiro oriundo da venda de drogas. Os agentes demoraram mais de cinco horas para contabilizar o montante.

