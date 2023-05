Política Tribunal de Contas da União pede esclarecimentos sobre viagem de Bolsonaro a Orlando, na Flórida

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Após passar três meses nos Estados Unidos, Bolsonaro retornou ao Brasil no dia 30 de março Foto: Reprodução de TV Após passar três meses nos Estados Unidos, Bolsonaro retornou ao Brasil no dia 30 de março. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O TCU (Tribunal de Contas da União) solicitou à Casa Civil da Presidência da República informações sobre a viagem realizada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 30 de dezembro, a Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

O TCU atendeu a um pedido do ex-deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), que apontou desvio de finalidade no uso de recursos públicos durante a viagem do ex-chefe de Estado.

O tribunal deu prazo de 15 dias para que a Casa Civil apresente justificativa e argumentou que o alto valor gasto e a falta de informações sobre a real motivação da viagem são razões para efetuar a diligência.

Segundo a análise do TCU, o valor elevado da viagem é inegável, pois engloba gastos com o avião da FAB (Força Aérea Brasileira), as taxas aeroportuárias, comidas e bebidas dentro do avião e equipes de apoio. Entretanto, o tribunal reconheceu que faltam informações financeiras e de logística para que possa concluir a sua análise.

A Corte pediu as seguintes informações: relação dos servidores que integraram o Escalão Avançado; as cotações de preços para prestação de serviços aeroportuários para aquisição de alimentação; lista nominal dos funcionários que foram atendidos com alimentação; mapa de distribuição dos apartamentos em caso de hospedagem em hotel; relatório das despesas realizadas; e as faturas do cartão de pagamento do governo federal referentes às despesas realizadas na viagem.

Bolsonaro viajou para os Estados Unidos antes da posse do seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a quem não passou a faixa presidencial. O ex-presidente retornou ao Brasil no dia 30 de março.

