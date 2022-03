Rio Grande do Sul IPE Saúde retoma atendimento presencial em Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 11 de março de 2022

As perícias médicas também serão retomadas na modalidade presencial, igualmente com agendamento. Foto: Reprodução/Google Maps As perícias médicas também serão retomadas na modalidade presencial, igualmente com agendamento. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

Os atendimentos presenciais e as perícias médicas do IPE Saúde serão retomados na segunda-feira (14) em Porto Alegre, mas somente com horário agendado. O agendamento está disponível para todos os serviços, que também continuarão sendo prestados de forma on-line, via Atendimento Digital. É de responsabilidade do usuário conferir os documentos necessários para a prestação do atendimento conforme o serviço desejado.

As perícias médicas também serão retomadas na modalidade presencial, igualmente com agendamento. Nesse caso, é preciso agendar também de forma on-line. É importante destacar que o resultado da perícia médica presencial deve ser consultado 24 horas após o atendimento, no site do IPE Saúde, no Menu Mais Serviços ao Segurado.

O atendimento presencial será prestado de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, na sede da Capital, na avenida Borges de Medeiros, 1.945. Em rezão da reforma para a modernização do edifício, o acesso ao prédio deve ocorrer pela rua Vicente de Paula Dutra (fundos do edifício).

No interior do Estado, o atendimento presencial é feito por meio de Programa Facilitadores, que prevê parcerias com prefeituras.

Dependentes estudantes

Usuários que são dependentes estudantes devem fazer a sua renovação semestral on-line, diretamente no site – o prazo para a renovação no primeiro semestre se encerra dia 31 de março.

