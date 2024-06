Rio Grande do Sul IPE Saúde retoma realização de perícias médicas em Porto Alegre

17 de junho de 2024

As perícias são realizadas apenas com horário marcado Foto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde As perícias são realizadas apenas com horário marcado. (Foto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde) Foto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde

O IPE Saúde anunciou nesta segunda-feira (17) o retorno das perícias presenciais para os segurados do sistema. Os atendimentos irão ocorrer a partir desta quarta-feira (19) – provisoriamente, no Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar, em Porto Alegre.

O Centro Clínico do Hospital da Brigada Militar fica na rua Doutor Castro de Menezes, 245, bairro Assunção, em Porto Alegre. As perícias ocorrem no segundo andar.

As perícias são realizadas apenas com horário marcado. O agendamento pode ser feito neste link.

Após o agendamento, para realização da perícia o beneficiário deve apresentar-se com 15 minutos de antecedência portando os seguintes documentos:

cartão IPE Saúde;

documento de identificação com foto;

laudo médico completo, devidamente preenchido (sem o laudo adequadamente preenchido pelo médico não será realizada a perícia);

documentação indicada pelo médico solicitante (exames pré-operatórios).

A perícia presencial é exigida somente nos seguintes casos:

correção cirúrgica de linfedema;

tratamento cirúrgico de linfedema ao nível do pé;

linfedema – ressecação total;

linfedema – ressecação parcial;

linfedema genital;

dermolipectomia (para abdômen em avental);

pálpebra – reconstrução total (com ou sem ressecação);

ptose palpebral – correção cirúrgica – unilateral;

outros defeitos congênitos que não a microtia;

reconstrução de unidade anatômica de nariz;

correção da hipertrofia mamária (unilateral);

diástase dos reto abdominais.

