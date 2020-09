Tecnologia iPhone 12: vazam detalhes de novas cores e da suposta versão Mini

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

O iPhone 12 Pro pode vir nas cores azul e vermelho. (Foto: Reprodução)

O vindouro iPhone 12 teve informações vazadas na internet nesta semana. Rumores dão conta de que o celular da Apple deve apresentar uma versão batizada de Mini com tela de 5,4 polegadas. Além disso, o modelo Pro deve ganhar acabamento nas cores azul e vermelho. A expectativa é de que a nova geração seja apresentada na segunda semana do mês de outubro.

O perfil L0vetodream, conhecido por liberar novidades de celulares antes do lançamento, ainda publicou no Twitter outros nomes que poderão ser anunciados: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Os iPhones vermelhos não são novidade, visto que a linha iPhone 8 também trouxe esta cor, assim como variantes do iPhone 11 e iPhone SE (2020). No entanto, esse pode ser o momento de disponibilizar este acabamento para a linha premiun, como se espera para o iPhone 12 Pro.

O iPhone 12 deve vir ainda com um novo conjunto com quatro câmeras. A nova adição pode ser o sensor ToF, que auxilia em fotos com modo retrato e mapeia ambientes. O visual também traz um pouco de nostalgia, com laterais planas e metálicas, lembrando os antigos IPhones 4 e 5. Esta estética já está presente nos iPads desde 2018.

Quanto à versão do iPhone Mini com tela de 5,4 polegadas, pode-se afirmar que ela deve ser menor do que a do iPhone 11 Pro, que conta com 5,8 polegadas. Por outro lado, para o iPhone 12, a expectativa é de que a tela tenha a mesma proporção do iPhone 11, com 6,1 polegadas. O maior display tende a ficar para o iPhone 12 Pro Max, com rumores que apostam em 6,7 polegadas. Apesar das variações de tamanho, os vazamentos indicam que todos receberão um painel OLED.

Desempenho

A novidade de desempenho deve ser a adoção do processador A14 Bionic, que já foi revelado no evento de lançamento do iPad Air. A tela com taxa de atualização de 120 Hz não deve marcar presença, já que alguns analistas disseram que esta especificação provavelmente não virá nas versões deste ano. Outras especulações para esses modelos são a conexão com internet 5G e um conjunto fotográfico triplo.

Sem carregador

Os celulares que poderão ser anunciados em outubro devem chegar com cabo de energia reforçado, mas sem carregador e fones de ouvido na caixa. Ainda não há informações sobre o preço no mercado global ou a chegada da família iPhone 12 ao Brasil.

