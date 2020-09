Tecnologia O Facebook é acusado de espionar usuários pela câmera do Instagram

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

O Facebook negou os relatórios e culpou um bug no sistema da rede. (Foto: Reprodução)

O Facebook está sendo processado por supostamente espionar seus usuários do Instagram pela câmera dos celulares sem autorização formal. A ação judicial foi registrada no tribunal do Distrito Norte da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos.

Esse processo surgiu a partir de notícias divulgadas em julho de que o aplicativo de compartilhamento de fotos parecia estar acessando câmeras do iPhone mesmo quando os sensores estão desativados.

O Facebook negou os relatórios e culpou um bug no sistema da rede, o qual está sendo corrigindo. A empresa afirma que o defeito traz notificações falsas de que o Instagram estaria acessando câmeras do iPhone quando na verdade isso não ocorre.

Segundo Brittany Conditi, usuária do Instagram de Nova Jersey, o uso da câmera pelo aplicativo é intencional e feito com o objetivo de coletar “dados lucrativos e valiosos sobre seus usuários aos quais, de outra forma, não teria acesso”. Na mesma ação, ao “obter dados pessoais extremamente privados e íntimos de seus usuários, inclusive na privacidade de suas próprias casas”, o Instagram e o Facebook podem coletar “insights valiosos e pesquisas de mercado”.

Coleta de dados por reconhecimento facial

Em outro processo aberto no mês passado, também nos Estados Unidos, o Facebook foi acusado de usar, desde 2015, tecnologia de reconhecimento facial para coletar ilegalmente os dados biométricos de seus mais de 100 milhões de usuários do Instagram.

O problema estava no recurso que sugeria marcação para fotos novas que eram carregadas para a plataforma. O sistema usava reconhecimento facial para digitalizar fotos e sugerir quem estava presente na captura – isso deixou de ser usado apenas no ano passado.

Agora, o Facebook vai pagar um total de 650 milhões de dólares (aproximadamente 3,5 bilhões de reais em conversão direta) para encerrar a questão do processo.

Autoria de imagens

Nesta segunda-feira (21), o Facebook anunciou que em breve usuários poderão reivindicar a autoria de suas imagens na plataforma. Inicialmente, a empresa trabalhará em colaboração com parceiros para testar a função de moderação de fotos, que busca permitir mais autonomia para os criadores de conteúdo. A novidade ainda não possui previsão de lançamento e, futuramente, deverá chegar para todos internautas.

Caso alguma infração seja comprovada, o autor da imagem poderá escolher entre a permanência, remoção ou a restrição territorial da postagem, que impediria sua visualização em territórios onde os direitos autorais se aplicam.

