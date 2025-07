Tecnologia Apple acusa ex-funcionário de roubar segredos comerciais

A Apple entrou com um processo contra um ex-engenheiro de design de produtos.

A Apple entrou com um processo contra um ex-engenheiro de design de produtos, alegando que ele roubou segredos comerciais relacionados ao headset Vision Pro, óculos de realidade mista da empresa.

O caso foi apresentado no último dia 24, no Tribunal Superior do Condado de Santa Clara. Ele acusa Di Liu – um chinês, residente de San Jose, que foi funcionário da Apple de setembro de 2017 a novembro de 2024 e tinha um cargo sênior no Vision Products Group – de violar seu acordo de confidencialidade e propriedade intelectual ao levar milhares de arquivos contendo informações sobre o Vision Pro e outras tecnologias inéditas da Apple, durante seus últimos dias na empresa.

De acordo com a Apple, Liu disse aos colegas que estava se demitindo da empresa por motivos pessoais e de saúde, mas “uma análise do laptop de trabalho de Liu, emitido pela Apple, mostrou que ele não foi honesto sobre o motivo declarado para deixar a empresa”. O processo alega que Liu “negociou um cargo na Snap”, que fabrica seus próprios óculos de realidade aumentada chamados Spectacles, e “recebeu uma oferta de emprego em 18 de outubro, o que significa que ele esperou quase duas semanas, até 30 de outubro, para notificar a Apple de que estava se demitindo de seu cargo na Apple. E mesmo assim, ele não revelou que estava indo para a Snap”.

“A Apple não teria permitido o acesso contínuo de Liu se ele tivesse dito a verdade”, diz o processo.

Durante esse período de duas semanas, Liu supostamente usou seu laptop e credenciais fornecidos pela Apple para acessar e copiar um “volume maciço” de documentos confidenciais para seu armazenamento pessoal na nuvem, incluindo esquemas de projeto, registros de P&D, dados da cadeia de suprimentos e arquivos com codinomes internos, muitos marcados como “confidencial da Apple”. Além disso, Liu teria deliberadamente renomeado, reorganizado e excluído arquivos de seu laptop da empresa para encobrir seus rastros, de acordo com o processo.

A Apple alega que as ações de Liu foram intencionais e calculadas para beneficiar sua nova função na Snap, onde ele agora trabalha como engenheiro de design de produtos em hardware de realidade aumentada, de acordo com seu perfil no Linkedin.

A Apple está buscando indenização, bem como uma ordem judicial exigindo que Liu devolva todos os materiais; também está pedindo que todos os seus dispositivos e contas na nuvem sejam inspecionados por examinadores forenses.

A Snap não é citada como ré no processo, e a Apple não está acusando a empresa controladora do Snapchat de irregularidades, mas o processo diz que as ações de Liu podem ter potencialmente lhe dado uma vantagem injusta no mercado de computação espacial. No mês passado, a Snap anunciou que lançará novos Spectacles leves com experiências mais imersivas a partir do próximo ano.

A Apple tem um longo histórico de defesa agressiva de sua propriedade intelectual – e de ações judiciais contra ex-funcionários acusados de vazamento ou roubo de segredos comerciais.

O Vision Pro da Apple, que estreou em fevereiro de 2024 com uma etiqueta de preço de US$ 3,5 mil nos EUA (o dispositivo não está à venda no Brasil), supostamente gerou entre US$ 1,3 e US$ 1,6 bilhão em receita para a empresa no ano passado – impressionante para uma nova categoria de produto, mas modesto para os elevados padrões da Apple.

Dito isso, a Apple está seguindo em frente: o analista, Ming-Chi Kuo, que tem conexões profundas com a cadeia de suprimentos da Apple, publicou recentemente um relatório descrevendo um roteiro ambicioso para o Vision Pro, revelando que a Apple tem atualmente pelo menos sete projetos em desenvolvimento.

De acordo com o relatório, a Apple está planejando um grande impulso em 2027 com o lançamento do Vision Air – um fone de ouvido significativamente mais leve e mais acessível – bem como um par de óculos inteligentes do tipo Ray-Ban focados em áudio, fotografia e dimensão espacial alimentada por inteligência artificial (IA). As informações são da revista Fortune.

