Ciência Foguete da SpaceX cria no céu um anel semelhante a nebulosa

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2025

A “nebulosa” formada no céu pelo propulsor do foguete Falcon 9 usado no lançamento da missão Ax-4, da Axiom Space. (Foto: SpaceX)

No último dia 25, às 3h31min (pelo horário de Brasília), um foguete Falcon 9, da SpaceX, decolou rumo à Estação Espacial Internacional (ISS), levando quatro astronautas a bordo, membros da missão privada Ax-4, da empresa Axiom Space. Pouco depois do lançamento, algo impressionante foi visto no céu naquela madrugada.

O Falcon 9 é um foguete reutilizável de dois estágios usado para transportar carga, satélites (principalmente os da Starlink) e tripulantes. Quando o propulsor do veículo retorna para pousar controladamente na Terra, a combustão reversa pode criar plumas de exaustão no alto da atmosfera.

Essas plumas, às vezes, assumem formas curiosas. Algumas parecem auroras, espirais ou as chamadas nuvens noctilucentes, como aconteceu na ocasião do lançamento da missão Transporter-14, também na mesma semana.

No entanto, o que se viu no céu no retorno do booster usado na missão Ax-4 foi algo ainda mais espetacular: um efeito luminoso semelhante a uma nebulosa.

Uma nebulosa é uma enorme nuvem de gás e poeira no Universo. Algumas se formam quando estrelas muito grandes chegam ao fim da vida e explodem em supernovas, espalhando gás e poeira pelo espaço. Outras, ao contrário, são regiões onde nascem novas estrelas. As nebulosas têm cores, composição, tamanhos e tipos variados, podendo ser de emissão, reflexão, escuras e planetárias.

De acordo com o Centro Ciência Viva do Algarve, Portugal, a Nebulosa da Hélice (NGC 7293), apelidada de “Olho de Deus”, é a mais próxima da Terra, a cerca de 700 anos-luz de distância, na constelação de Aquário. Ou seja, o foguete da missão Ax-4 proporcionou, a olho nu e de pertinho, um espetáculo visualmente semelhante a eventos localizados a, no mínimo, trilhões de quilômetros de nós.

Sobre a missão

– O foguete Falcon 9 decolou do Centro Espacial Kennedy, na Flórida;

– Isso aconteceu após uma série de adiamentos, tanto por más condições climáticas quanto por razões técnicas;

– A missão é chamada Ax-4 por ser o quarto voo tripulado da Axiom Space para a ISS;

– Foi a primeira vez que a nova cápsula Crew Dragon da SpaceX, chamada Grace, foi usada;

– A missão é liderada pela ex-astronauta da NASA Peggy Whitson, hoje diretora de voos tripulados da Axiom;

– Os outros três membros são Shubhanshu Shukla, da Índia, Sławosz Uznański-Wiśniewski, da Polônia, e Tibor Kapu, da Hungria;

– Esses três países nunca tiveram representantes do espaço antes desta missão;

– O time chegou ao destino cerca de 28 horas depois do lançamento;

– Eles vão passar duas semanas no laboratório orbital, realizando mais de 60 experimentos científicos antes de voltarem à Terra. As informações são do site Olhar Digital.

