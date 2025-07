Geral Mãe de Pedro Bial morre um dia depois de completar 101 anos

4 de julho de 2025

Pedro Bial confirmou a notícia em seu perfil no Instagram. (Foto: Reprodução)

Morreu nessa sexta-feira (4) Susanne Bial, apenas um dia depois de completar 101 anos. A psicanalista alemã era mãe de Pedro Bial, que confirmou a notícia em seu perfil no Instagram, rede social onde é seguido por 1 milhão de pessoas. “Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta”, escreveu o jornalista. A causa da morte não foi divulgada.

A vida de Susanne Bial havia sido retratada no ano passado, em comemoração ao seu centenário, no documentário Oma, disponível no Globoplay. “Uma avó alemã, Oma, conta histórias pro seu neto José. As conversas sobre o passado dela passam pelo teatro, a ditadura, o Holocausto, a infância, a performance e a música”, diz a sinopse do trabalho dirigido por José Bial, filho de Pedro Bial com a produtora Isabel Diegues.

Segundo José Bial, o documentário nasceu do desejo dele de ter a avó “contando histórias pra sempre”. “Minha raiz, minha referência, meu estilo, meu instinto, meu chão e meu céu”, declarou José.

Susanne nasceu em Berlim em 1924, e imigrou para o Brasil dez anos depois, em 1934, fugindo junto com sua família da Alemanha nazista. Ela se casou com o também alemão Pedro Hans Israel Bial, já falecido, que também deixou o país e veio para o Brasil em 1940. Além do jornalista Pedro Bial, Susanne deixa mais dois filhos: o treinador de basquete Alberto Bial e a psicoterapeuta Irene Bial.

Em 2023, Susanne participou por meio de vídeo do programa Encontro, da TV Globo, e disse que não perdia um programa do filho, Pedro Bial. “Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer de ser sua mãe e de, com essa idade, ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando como você sempre tenta fazer”, disse Susanne, que tinha 98 anos à época.

Diversos famosos prestaram solidariedade a Pedro Bial. “Querido! Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela”, escreveu a apresentadora Tata Werneck. “Meus sentimentos”, disse o escritor e ex-deputado Jean Wyllys. “Querido, meus sentimentos”, citou a ministra da Cultura Margareth Menezes.

“Um abraço carinhoso pra você”, escreveu Fátima Bernardes. “Meu abraço, Pedro!”, comentou o músico Toquinho. “Meus profundos sentimentos”, disse Eliana.

“DEUS conforte seu coração Meus sentimentos”, homenageou o cantor Belo. O ator e cantor Leo Jaime também se manifestou: “Meus sentimentos! Que bom que você a teve por tanto tempo!”.

