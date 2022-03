Últimas iPhone 14 Pro deve trazer novo design com furo na tela em vez do notch

Por Redação O Sul | 28 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Além disso, a Apple diminuirá a produção da terceira geração do iPhone SE. Foto: Apple/Divulgação Além disso, a Apple diminuirá a produção da terceira geração do iPhone SE. (Foto: Apple/Divulgação) Foto: Apple/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Apple deve aplicar a maior mudança no visual nos seus celulares desde o iPhone X. O iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max tendem a dar adeus ao notch para dar lugar a dois pequenos furos na tela, seguindo os passos da Samsung, Xiaomi e outras fabricantes. É o que mostram os possíveis desenhos industriais dos smartphones.

A descoberta parte de Max Weinbach. Em seu perfil do Twitter, ele publicou imagens que mostram os esquemas dos sucessores do iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Mas, diferentemente das gerações anteriores, nenhum dos dois modelos têm uma das principais características da linha desde 2017.

Isto porque nenhum dos dois modelos tendem a trazer o famoso notch posicionado ao centro. No lugar, há um furo circular, que deve ser destinado à câmera, e outro em formato de pílula, possivelmente para abrigar os sensores TrueDepth para o Face ID. Já as bordas ao redor do painel continuam bem finas e planas.

Sem notch

Caso os rumores virem realidade, a Apple vai reduzir ainda mais os intervalos do display. E esta é uma alteração que começou a ser revelada em 2021, quando a companhia apresentou toda a linha iPhone 13 com um notch menor. Outros rumores sobre a próxima geração também falam sobre o fim do notch.

A alteração, porém, deve ficar limitada somente às variantes Pro e Pro Max. Os esperados iPhone 14 e iPhone 14 Max, com telas de 6,1 e 6,7 polegadas, respectivamente, estão cotados a trazer o recorte como na geração anterior. A alteração, neste caso, só chegaria aos modelos “mais simples” em 2023.

Câmera tripla de 48 MP

Os desenhos industriais ainda revelam outros detalhes das edições Pro. É o caso da câmera tripla com sensor LiDAR, assim como as gerações anteriores. A imagem também revela que os dois modelos tendem a manter o visual para a módulo que abriga o conjunto fotográfico, que teria um relevo notável.

Outras apostas giram em torno da dupla. É o caso da câmera principal de 48 megapixels, um baita aumento dos 12 megapixels atuais. Os modelos mais avançados também podem ser revelados com o processador Apple A16. Os celulares devem ser apresentados no segundo semestre de 2022.

Demanda

A Apple diminuirá a produção da terceira geração do iPhone SE, algumas semanas após seu anúncio. A razão para isso seria demanda menor do que a esperada, segundo rumores.

Segundo fontes do Nikkei Asia, a Apple informou seus fornecedores que cortará a produção do iPhone SE neste trimestre entre 2 a 3 milhões de unidades, citando demanda menor do que a esperada.

Ao contrário da diminuição do iPhone SE por baixa demanda, a Apple também cortará a produção da linha iPhone 13 e dos AirPods, mas fontes afirmam que isso será por mudança sazonal de demanda.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas