Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

O iPhone 16 Pro será lançado em setembro com novas funcionalidades de câmera e um novo botão de captura. (Foto: Reprodução)

O lançamento do iPhone 16 Pro está cada vez mais próximo e, com ele, também surgem mais informações vazadas. Desta vez, o portal Apple Insider revelou mais detalhes sobre as câmeras deste modelo e o novo botão de captura que deve estar presente em toda a linha.

Com essas novidades, os fãs da Apple estão ansiosos para descobrir como a empresa pretende inovar novamente o mercado de smartphones. Recentemente, surgiram relatos sobre melhorias que prometem elevar a experiência do usuário a um novo patamar.

Melhor usabilidade

Começando pelo Botão de Captura, que deve ficar posicionado no canto inferior direito do iPhone 16 Pro. Ele será capacitivo com feedback háptico para evitar acionamentos acidentais e oferecerá suporte para várias funções através de toques leves e gestos ao deslizar.

Além disso, este botão deve servir como um atalho para o aplicativo de Câmera nativo do iOS ou de terceiros, graças a uma API configurável. Os usuários poderão definir ações diferentes para cada aplicativo, personalizando a experiência conforme suas necessidades.

Câmeras

O iPhone 16 Pro traz novidades empolgantes em suas câmeras. Este modelo deve contar com uma câmera principal grande-angular de 48 megapixels com abertura f/1.78 e zoom óptico de 2x. A tecnologia pixel-binning irá combinar 4 pixels em 1, resultando em imagens de 12 MP com maior alcance dinâmico, nitidez e brilho.

A próxima grande inovação é a câmera telefoto de 12 MP com abertura f/2.8 e zoom de 5x, que é uma característica atualmente exclusiva do iPhone 15 Pro Max. Além disso, a câmera ultra-grande angular terá o mesmo sensor da principal, significando que também suportará o formato ProRAW pela primeira vez.

Mudanças

Para o iPhone 16 padrão, as câmeras também ganharão melhorias significativas. Este modelo deve vir com dois sensores: um principal grande-angular de 48 megapixels com zoom de 2x e um sensor ultra-grande-angular com abertura aumentada de f/2.4 para f/2.2, oferecendo zoom de 0,5x e modo macro.

A Apple também implementará o novo formato JPEG XL, que promete imagens aprimoradas ao mesmo tempo que consome menos armazenamento. Esta é uma aposta para melhorar ainda mais a qualidade das fotos enquanto se economiza espaço no dispositivo.

Gravação de vídeo

Além das melhorias nas câmeras fotográficas, a linha iPhone 16 Pro terá uma poderosa capacidade de gravação de vídeos. Toda a linha ganhará suporte para gravação de vídeos em 120 fps com resolução 3K e Dolby Vision, elevando a qualidade dos vídeos a um novo nível.

Enquanto isso, a linha iPhone 15 Pro receberá uma atualização para habilitar a gravação em 1080p com 120 fps e 240 fps. Isso significa que os usuários da geração anterior também poderão desfrutar de melhorias significativas na captura de vídeos.

Novidades

* Botão de Captura: Capacitivo com feedback háptico, múltiplas funções e API configurável.

* Câmera Principal: Grande-angular de 48 MP com abertura f/1.78 e tecnologia pixel-binning.

* Câmera Telefoto: 12 MP f/2.8 com zoom de 5x, exclusiva até então do iPhone 15 Pro Max.

* Câmera Ultra-Grande Angular: Mesma do sensor principal com suporte ao ProRAW.

* Gravação de Vídeos: Suporte para 120 fps em resolução 3K e Dolby Vision.

* JPEG XL: Novo formato para imagens aprimoradas com menos armazenamento.

