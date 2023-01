Tecnologia iPod, Internet Explorer, Twitter: as tecnologias que “morreram” em 2022

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Após 20 anos no mercado, a Apple decidiu descontinuar o iPod Touch, o único modelo remanescente no mercado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ao longo deste ano tivemos a despedida de algumas tecnologias icônicas, como iPod, Internet Explorer e Twitter (pelo menos, como conhecíamos). Os motivos foram variados, como se tornar obsoleta ou pela falta de interesse do público.

Confira a seguir nove tecnologias que deram seu adeus em 2022 – e que deixarão saudades em muita gente:

iPod

A primeira geração do iPod foi lançada em 2001. Com a chegada do primeiro modelo de iPhone, em 2007, o tocador de música portátil se viu na sua lenta jornada para a obsolescência.

Após 20 anos no mercado, a Apple decidiu descontinuar o iPod Touch, o único modelo remanescente no mercado, em maio de 2022. A explicação foi que os demais dispositivos fabricados pela empresa contam com bibliotecas de músicas.

iPhone Mini

A versão Mini dos smartphones da Apple foi aposentada no lançamento do iPhone 14 em outubro deste ano, sendo interrompida, assim, após apenas duas gerações.

A provável explicação para a aposentadoria dos modelos Mini é a baixa venda dos seus antecessores, os iPhone 12 e 13 Mini. Aparentemente, de acordo com o público da Apple, quanto maior o smartphone, melhor.

Blackberry

Após seu enorme sucesso no início dos anos 2000, o Blackberry, celular mais cobiçado por todos na época, foi descontinuado em janeiro de 2022.

Com a chegada dos iPhones e de outros smartphones com tela sensível ao toque, o Blackberry acabou se tornando antiquado demais por ainda ter um teclado físico.

Internet Explorer

A primeira internet de tantas crianças crescidas nos anos 90 teve seu encerramento oficial em junho de 2022, quando a Microsoft decidiu encerrar o suporte técnico ao navegador criado em 1995.

Com a chegada dos concorrentes, como Mozilla Firefox e Google Chrome, o Internet Explorer acabou perdendo espaço.

A Microsoft criou, então, tempos depois, em 2017, o Microsoft Edge, que, no novo Windows 11, é o navegador padrão.

Twitter

Com a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, em outubro de 2022, pode-se dizer que a plataforma que conhecíamos não existe mais.

Desde então, o Twitter já perdeu metade de seus principais anunciantes, houve uma demissão em massa de cerca de 3.700 funcionários e a suspensão de conta de alguns jornalistas, além das mudanças na plataforma, como o Twitter Blue.

Meta Portal

O Portal, um dispositivo de videochamada da Meta, empresa de Mark Zuckerberg, foi lançado em 2018, mas sua obsolescência chegou poucos anos depois, em 2022.

O dispositivo era uma mistura entre um porta-retrato digital, dispositivo de videochamada e dispositivo de streaming, com suporte limitado para outros aplicativos além do próprio Facebook. Seus concorrentes eram o iPad, o Amazon Echo e o hub Nest do Google.

Google Stadia

Após três anos de seu lançamento, a plataforma de videogame online Google Stadia teve seu encerramento anunciado em outubro de 2022.

O serviço permitia que seus usuários jogassem sem a necessidade de um console ou computador. Por não alcançar o público esperado, a empresa decidiu encerrá-lo.

A empresa está reembolsando os equipamentos adquiridos na Google Store, além dos jogos comprados na Stadia. As assinaturas não serão reembolsadas. Contudo, o Google licenciará a tecnologia subjacente para terceiros.

Amazon Glow

O dispositivo de videochamada da Amazon voltado para crianças foi descontinuado em outubro deste ano. O motivo foi a falta de interesse do público.

O Amazon Glow foi lançado em 2021 com o objetivo de manter as crianças em contatos com os parentes distantes, além de permitir brincadeiras entre eles, uma vez que o dispositivo possuía um projetor que transmitia jogos, possibilitando a interação com a imagem projetada.

3G

Algumas operadoras telefônicas estadunidenses estão encerrando as redes 3G no país. Companhias, como T Mobile, AT&T e Verizon, solicitam que usuários que tenham smartphones mais antigos, ou até mesmo outros serviços, atualizem os aparelhos. A tecnologia 3G está, aos poucos, se tornando obsoleta, principalmente com a chegada da rede 5G.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia