Notas Mundo Irã classifica novas sanções dos EUA como “infrutíferas e repetitivas”

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

O Irã rejeitou nesta quinta-feira novas sanções dos EUA a diversas autoridades iranianas. “As sanções infrutíferas e repetitivas de Washington contra as autoridades iranianas são um sinal de fraqueza, desespero e confusão do governo dos EUA”, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Mousavi.

