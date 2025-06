Mundo Irã informou o Catar antes de atacar base dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ação não representa ameaça ao "nosso amigo e fraterno vizinho", disse Teerã Foto: Reprodução Ação não representa ameaça ao "nosso amigo e fraterno vizinho", disse Teerã Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Autoridades iranianas avisaram o Catar com antecedência sobre o ataque antes de lançar mísseis em direção a uma base militar dos Estados Unidos no país, disseram fontes à CNN.

Cerca de onze mísseis foram disparados pelo Irã nesta segunda-feira (23); dez em direção ao Catar e um ao Iraque. A coordenação tinha como objetivo minimizar as baixas, disse a fonte. O órgão iraniano de segurança máxima afirmou ao Catar que a ação não representa nenhuma ameaça ao “nosso amigo e fraterno vizinho”.

Em anonimato, autoridades disseram que o ataque iraniano foi realizado por mísseis balísticos de curto e médio alcance. Uma autoridade americana disse que não tem conhecimento de feridos ou mortos nos EUA no suposto ataque à Base Aérea de Al Udeid. O Ministério da Defesa do Catar informou na segunda-feira (23) que suas defesas aéreas interceptaram um ataque de mísseis iranianos à base aérea.

Governo Trump antecipou retaliação do Irã

O governo dos EUA previa que Teerã retaliaria após os ataques dos EUA às instalações nucleares iranianas no fim de semana, no entanto, o presidente americano não quer mais envolvimento militar na região, disse um funcionário da Casa Branca.

“Sabíamos que eles retaliariam. Eles tiveram uma resposta semelhante depois de Soleimani”, disse a autoridade, referindo-se a Qasem Soleimani, o comandante iraniano morto em um ataque aéreo dos EUA em 2020.

A autoridade disse que as avaliações iniciais eram de que os mísseis disparados pelos iranianos não atingiram os alvos pretendidos. O Ministério da Defesa do Catar afirmou que defesas aéreas do país interceptaram um ataque de mísseis iranianos à base aérea americana no país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ira-informou-o-catar-antes-de-atacar-base-dos-estados-unidos/

Irã informou o Catar antes de atacar base dos Estados Unidos

2025-06-23