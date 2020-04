Magazine Irmã de Meghan Markle diz que atriz e Harry são hipócritas por deixar família em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Samantha afirma que casal teve "atitude nojenta" Foto: Reprodução Samantha afirma que casal teve "atitude nojenta". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A irmã de Meghan Markle, Samantha, 55, apoiou o presidente Donald Trump quando ele afirmou, na quarta-feira (1º), que os norte-americanos não pagariam pela segurança do casal britânico Meghan e Harry, que se mudou do Canadá para o estado da Califórnia.

Em entrevista ao portal The Sun, Samantha disse que o casal foi cruel ao deixar o Reino Unido no meio da pandemia do novo coronavírus, e que a decisão foi nojenta. “Fazer o contribuinte pagar por sua segurança quando o mundo está morrendo é muito chocante”, diz ela. “Eu apoio totalmente o presidente Trump, ele é notável nessas circunstâncias. Dizer que ele tem sangue nas mãos é absolutamente nojento.”

“O povo dos EUA não deve pagar por sua segurança”, continuou ela. “Harry e Meghan não parecem se importar com as famílias ou as pessoas ao seu redor. A autopreservação deles é bastante nojenta. Eles podem atirar pedras o quanto quiserem, mas são os maiores hipócritas do mercado atualmente”.

“É uma pandemia devastadora, a ideia de abandonar as duas famílias sem mais que um telefonema é chocante”, diz Samantha, acrescentando que acredita que Meghan sempre planejou voltar a Hollywood. “Ela nunca cortou laços com seu agente ou gerente em Los Angeles.”

