Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Decisão envolve a resistência que o nome do deputado federal vinha enfrentando dentro do próprio partido. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) afirmou nessa segunda-feira (5) que desistiu de se candidatar pelo PL à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024. O ex-ministro do Meio Ambiente afirmou que “o Centrão venceu e a direita perdeu”.

A decisão envolve a resistência que seu nome vinha enfrentando dentro do próprio partido, principalmente por parte de Valdemar Costa Neto, presidente da legenda.

Valdemar disse à GloboNews que Salles nunca foi candidato do partido para as eleições municipais de 2024. Valdemar afirmou ainda que os dois nunca tocaram no assunto e que o ex-ministro do Meio Ambiente está “brigando com o vento”.

Na avaliação do líder do PL, não dá para ter um candidato de extrema direita em São Paulo, maior capital do País, que possui um histórico de fortalecer opções do campo da esquerda, como o de Guilherme Boulos (PSOL), que deve ser um dos nomes a entrar na disputa pela prefeitura.

Valdemar Costa Neto disse também que a prioridade do partido é ter um candidato próprio. Uma possibilidade que está sendo ventilada nos bastidores é o nome do senador Marcos Pontes, eleito para o senado por São Paulo nas eleições de 2022.

De acordo com a GloboNews, a decisão de Salles pode não ser definitiva, uma vez que o ex-ministro do Meio Ambiente não descarta se candidatar por outro partido. Mas, no momento, Salles também diz que não está pensando em trocar de sigla. Caso queira se candidatar à prefeitura de São Paulo por outra legenda, ele teria que abrir mão do seu cargo de deputado federal.

Para o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que irá tentar a reeleição em 2024, a desistência de Salles tem mais a ver com o desequilíbrio do ex-ministro do que com qualquer ação da atual gestão. “Estou jogando parado, os erros dele me ajudaram. O problema dele é com o PL e eu não tenho nada a ver com isso”, disse Nunes.

A relação entre Salles e membros do PL já estava estremecida. Na semana passada, um almoço na capital paulista reuniu o ex-presidente Jair Bolsonaro, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), o presidente do PL e empresários. Salles não foi convidado para o evento.

Salles foi ministro do Meio Ambiente durante os primeiros anos da gestão de Jair Bolsonaro. Ele permaneceu a frente da pasta por mais de dois anos e foi exonerado do cargo. Sua gestão foi marcada por uma série de polêmicas e medidas que colocaram em risco a proteção ambiental.

