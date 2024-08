Olimpíada Paris 2024: Isabela Abreu fica em 16º no pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos

No Château de Versailles, neste sábado (10), brasileira anotou 1280 pontos Foto: Gaspar Nóbrega/COB

A brasileira Isabela Abreu competiu neste sábado (10) pelas semifinais do pentatlo moderno nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No Château de Versailles, Isabela anotou 1.280 pontos, finalizando a competição em 16º lugar. Com isso, a brasileira não avançou às finais, que serão disputadas neste domingo (11), último dia dos Jogos.

Isabela fez as seguintes pontuações: 288 pontos no hipismo, 175 na esgrima, 259 pontos na natação, e 558 na prova combinada (tiro + corrida). Tão importante quanto a análise de sua estreia em Jogos Olímpicos, a brasileira comentou sobre a adaptação à mudança principal no pentatlo moderno daqui para frente, que substituirá a prova do hipismo por uma de corrida com obstáculos.

“Eu, particularmente gostei, porque acho que me darei melhor nessa nova prova do que na do hipismo. Fora que essa mudança ajuda a popularizar mais o pentatlo, o hipismo é muito difícil de você conseguir encontrar uma estrutura para treinar, para competir”, disse.

“Ainda não tenho a pista da corrida, isso agora é o meu projeto, pós-Olimpíada. Então, é chegar em casa, tirar umas férias e começar a correr atrás dessa estrutura para começar a treinar”, planeja Isabela.

A brasileira ainda comentou a sensação de disputar os Jogos Olímpicos pela primeira vez.

“Nunca imaginei ver o Pentatlo com tanta gente assistindo, foi incrível. Um certo alívio também quando termina porque é uma modalidade que te deixa supercansada. Para quem está assistindo, sentado, vendo cinco esportes ali ok, mas para a gente a correria é total sai, troca de roupa, vai e vem, não tem tempo de aquecimento. Então, estou cansada e tal, mas, nossa, que experiência incrível”, finalizou.

