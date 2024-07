Esporte Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Natural da pequena Saudades, no interior de Santa Catarina, Rachel sonhava em ser jogadora de futebol, mas encontrou no rúgbi seu espaço. Foto: Reprodução Natural da pequena Saudades, no interior de Santa Catarina, Rachel sonhava em ser jogadora de futebol, mas encontrou no rúgbi seu espaço. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta segunda-feira (22) o canoísta Isaquias Queiroz e Rachel Kochhann, capitã da Seleção Brasileira feminina de rúgbi, como porta-bandeiras dos Brasil na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Rachel, que se recuperou de um câncer recentemente, será a primeira atleta da sua modalidade a ter a representar o País na solenidade.

Isaquias foi campeão olímpico nos Jogos de Tóquio no C1 1000m e C2 500m. Ele acumula também duas pratas e um bronze conquistados nas Olimpíadas do Rio, em 2016, quando se tornou o único a conquistar três medalhas em uma única edição. Caso suba ao pódio em paris, ele pode ultrapassar a marca de seis medalhas, alcançada por Robert Scheidt e Torben Grael, na vela.

Natural da pequena Saudades, no interior de Santa Catarina, Rachel sonhava em ser jogadora de futebol, mas encontrou no rúgbi seu espaço. Ela lidera a Yaras, como são conhecidas as jogadoras da seleção feminina de rúgbi, desde que a modalidade entrou no programa olímpico e vai para a sua terceira Olimpíada.

“Essa sensação de levar a bandeira para o mundo inteiro ver em uma Cerimônia de Abertura é algo que não consigo explicar em palavras. Trabalhamos muito no Brasil para que o rúgbi cresça e ganhe seu espaço. Sabemos que a realidade do nosso esporte não é ter uma medalha de ouro por enquanto, apesar de termos esse sonho. Mas sempre vi que quem carrega essa bandeira tem uma história incrível e representa uma grande conquista”, celebra Rachel.

A Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpico de Paris acontece na sexta-feira (26), às 19h30min (14h30min no horário de Brasília). O encerramento das Olimpíadas ocorre em 11 de agosto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/isaquias-queiroz-e-raquel-kochhann-serao-os-porta-bandeiras-do-brasil-na-cerimonia-de-abertura-da-olimpiada-de-paris/

Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris

2024-07-22