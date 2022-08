Mundo Isolamento de Biden pela covid é marcado por reviravoltas na política interna e externa

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Semanas em que Joe Biden esteve isolado provaram ser algumas das mais importantes de sua presidência. (Foto: Lawrence Jackson/The White House)

Um presidente cansado e de nariz escorrendo, Joe Biden, entrou no isolamento por conta da covid em 21 de julho com sua agenda legislativa paralisada, um impasse se formando com o presidente da Câmara dos Deputados e um plano inacabado para matar o maior terrorista do mundo com um drone.

Mais de duas semanas depois, o segundo período de isolamento de Biden parece estar terminando, com sua agenda repentinamente revivida, as tensões com a China aumentaram dramaticamente e o terrorista morto.

As mais de duas semanas que Biden passou apenas com seu pastor alemão como companhia provaram ser algumas das mais importantes de sua presidência, com suas fortunas legislativas outrora sombrias desfrutando de uma reviravolta surpreendente e sua política externa abalada por eventos em todo o mundo.

Até mesmo alguns funcionários da Casa Branca disseram que sentiram um certo grau de chicotada, e o próprio Biden refletiu para confidentes sobre a súbita reviravolta dos acontecimentos.

“Foram alguns dias extraordinários para a nação”, disse ele em uma reunião virtual de democratas na última quarta-feira (3).

Não foi dito como aqueles dias foram extraordinários para o próprio Biden, que supervisionou quase tudo da residência da Casa Branca, isolando-se sozinho com apenas uma equipe básica e pessoal.

Os meses brutais que vieram antes deram à presidência de Biden uma sensação de melancolia, alimentada por preços altos, números de aprovação abissais e perguntas rodopiantes sobre a capacidade do presidente de liderar.

Muitos problemas – como um crescente surto de varíola dos macacos, a guerra na Ucrânia e a escassez de fórmula infantil – ainda persistem, e uma nova crise está surgindo com a China. Os democratas que concorrem ao cargo este ano ainda estão se distanciando do presidente.

No entanto, Biden e seus aliados estão agora entusiasmados com a série de vitórias, que inclui a aprovação de importantes leis, um acordo há muito procurado sobre um projeto de lei climático e tributário, um declínio constante no preço da gasolina e um aumento nas contratações. Uma eleição primária nesta semana no Kansas também deu aos democratas uma nova esperança para as eleições de meio de mandato.

Biden, que testou negativo para covid no sábado (6), está preparando uma espécie de volta vitoriosa, com grandes autógrafos da Casa Branca agendados para vários dias na próxima semana no Rose Garden – o tipo de cerimônia que lhe escapou durante grande parte do ano passado – assim que ele sair do isolamento, aguardando um segundo teste negativo.

