O porta-voz militar Daniel Hagari afirmou que “os esforços relacionados aos reféns são uma prioridade nacional” e que “o Exército e Israel trabalham dia e noite para libertá-los”.

Thelet Fishbein Zaaror, 18 anos, filha e neta de brasileiros, é uma das 155 reféns do Hamas. Ela estava em um kibutz no Sul do país, com o namorado, Dor Haider, quando o grupo terrorista invadiu o local, deixando cerca de cem mortos. Desde então, os dois estão desaparecidos.

Mais de 1,4 mil pessoas já morreram em Israel desde o início da guerra, segundo autoridades do país. Outras 2,75 mil foram mortas em bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, enclave palestino governado pelo Hamas e cercado por Israel.