Mundo Terror no Oriente Médio: Israel afirma que há brasileiros entre os reféns do Hamas em Gaza

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Informação foi confirmada pelo porta-voz das forças de Defesa do país; de acordo com Jonathan Conricus, também há detidos de outras nacionalidades. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Defesa de Israel afirmou nessa quarta-feira (11) que há brasileiros entre as pessoas mantidas de reféns pelo grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. A informação foi confirmada por Jonathan Conricus, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, em um comunicado em vídeo. Segundo ele, há também reféns de outras nacionalidades.

Conricus ressaltou que, até o momento, há 1,2 mil israelenses mortos, e cerca de 2,7 mil feridos. Afirmou, ainda, que “dezenas estão sendo mantidos reféns em Gaza pelo Hamas”, sendo “muitos deles com dupla nacionalidade”. Na declaração, o porta-voz pontuou que a tragédia “não é um desafio apenas de Israel”, mas de “muitos países livres no mundo”.

“Há [entre os reféns] americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina e da Ucrânia e de outros países. Eu não lembro de toda a lista, porque é muito longa”, disse.

Operação

As autoridades brasileiras preparam uma operação para retirar 28 nacionais residentes de Gaza, território palestino alvo de conflitos desde o último sábado (7), quando o Hamas iniciou uma ofensiva contra Israel. A data de saída é incerta, mas o embaixador Alessandro Candeas, chefe do Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, afirmou que a maior parte dos preparativos já foi feita.

“Estamos com dois ônibus alugados, com os pontos de encontro definidos. Apenas aguardamos duas coisas: a autorização do Egito para cruzar a fronteira e que a própria fronteira esteja aberta. Ela foi bombardeada três vezes”, disse Candeas. “Quando isso vai acontecer? Espero que o mais rápido possível, porque a janela de segurança está se fechando.”

Entre segunda e terça-feira, o posto fronteiriço de Rafah, por onde os ônibus com os brasileiros irá passar, foi alvo de bombardeios da Força Aérea Israelense, segundo a AFP. O trecho, localizado ao sul, é um dos poucos caminhos para se entrar e sair de Gaza que não é controlado por Israel. Por conta dos ataques, a passagem chegou a ser fechada ao longo dos últimos dias.

Alojamento Um grupo de 13 brasileiros está alojado em uma escola católica situada na Faixa de Gaza, enquanto aguarda o retorno para o Brasil. O Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, informou que vai avisar ao governo de Israel sobre a presença dessas pessoas, para que a unidade de ensino não seja bombardeada.

Ao todo, 28 brasileiros residentes na Faixa de Gaza aguardam uma operação para serem retirados da área conflagrada e retornar ao Brasil, entre eles 15 crianças. O grupo inicialmente era formado por 30 pessoas, mas duas desistiram de serem resgatadas.

