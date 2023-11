Haniyeh está à frente do Hamas desde 2017. No entanto, ele vive em Doha, no Catar, há três anos. O Hamas possui uma espécie de órgão deliberativo, com 15 membros, que é responsável por escolher quem é o líder máximo.

Quando Haniyeh chegou ao poder, ele era visto como um político pragmático. Em outubro, quando o Hamas invadiu Israel, dando início à guerra, Haniyeh disse que o bloqueio das fronteiras da Faixa de Gaza e a normalização das relações de Israel com os países árabes foram algumas das razões para a ofensiva do grupo terrorista.