Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Forças israelenses divulgaram imagens de um ponto de luz que seria um foguete da Jihad Islâmica Foto: Reprodução Forças israelenses divulgaram imagens de um ponto de luz que seria um foguete da Jihad Islâmica. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo para afirmar que o país não foi o responsável pelo ataque que atingiu o hospital Ahli Arab, na Cidade de Gaza, na Faixa de Gaza. O Hamas acusa Israel de ter realizado a explosão, que deixou centenas de mortos na terça-feira (17).

Em entrevista, Daniel Hagari, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel, disse que o foguete que atingiu o hospital, pela forma como explodiu, não poderia fazer parte do arsenal de Israel e que, no momento do ataque, não havia nenhuma operação militar israelense em curso com alvos naquela região.

As forças israelenses divulgaram imagens em que um ponto de luz, que seria um foguete da Jihad Islâmica, perde altitude repentinamente. Segundo o governo de Israel, desde o dia 7 deste mês, cerca de 450 foguetes que foram disparados a partir da Faixa de Gaza contra Israel caíram dentro do território palestino.

“A partir da análise dos sistemas operacionais das Forças de Defesa de Israel, foi lançada uma barragem de foguetes inimigos em direção a Israel que passou nas proximidades do hospital, quando este foi atingido. De acordo com informações de inteligência, de diversas fontes de que dispomos, a organização Jihad Islâmica Palestina é responsável pelo lançamento fracassado que atingiu o hospital”, afirmou Israel em um comunicado. A Jihad nega a autoria do ataque à instituição de saúde.

As Forças de Defesa Israelenses publicaram o seguinte

“VÍDEO BRUTO: Um foguete direcionado a Israel falhou e explodiu às 18h59 – no mesmo momento em que um hospital foi atingido em Gaza.” As imagens não foram capturadas pela IDF. pic.twitter.com/rqLa7XGxNF — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) October 17, 2023

