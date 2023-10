Mundo Avião da Força Aérea que resgatará brasileiros da Faixa de Gaza segue para o Egito

18 de outubro de 2023

A aeronave estava parada em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira Foto: FAB/Divulgação A aeronave estava parada em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira. (Foto: FAB/Divulgação) Foto: FAB/Divulgação

O avião que fará a repatriação de cerca de 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza decolou nesta quarta-feira (18) com destino ao Egito. A Aeronave VC-2 (Embraer 190), da FAB (Força Aérea Brasileira), estava parada em Roma, na Itália, desde a última sexta-feira (13), aguardando autorização para pousar no território egípcio.

O voo também leva 40 purificadores de água portáteis, kits de medicamentos e insumos enviados pelo governo brasileiro para atender as pessoas que encontram-se na Faixa de Gaza, em meio ao conflito entre Israel e Hamas.

O VC-2, utilizado pela Presidência da República, pousará no Aeroporto Internacional de El-Arish, localizado a cerca de 60 quilômetros do posto de fronteira de Rafah, que separa Gaza do Egito. Depois de descarregar os materiais, o avião da FAB seguirá para o Cairo, capital egípcia, onde aguardará instruções sobre a retirada dos brasileiros que estão em Gaza.

Em nota divulgada na terça-feira (17), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que o grupo de cerca de 30 brasileiros está abrigado nas localidades de Khan Younis e Rafah, no Sul de Gaza, aguardando a abertura do posto de fronteira desta última cidade.

