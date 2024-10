Mundo Israel diz que drone do Hezbollah atingiu janela do quarto de Netanyahu, segundo imprensa local

22 de outubro de 2024

Netanyahu disse que o objetivo do ataque era assassinar a ele e sua esposa, e chamou a tentativa de "um grave erro". Foto: Reprodução

O drone do Hezbollah lançado contra a residência do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atingiu a janela do quarto do premiê, segundo relatório da agência de inteligência israelense Shin Bet revelado pelo jornal israelense “Ynet” nesta terça-feira (22).

O grupo extremista reivindicou a autoria do ataque, realizado no final de semana. Esse foi o primeiro ataque direto feito pelo Hezbollah contra Netanyahu. A casa do premiê fica na cidade de Cesareia, no Norte de Israel. Ele e sua família não estavam em casa no momento, e ninguém ficou ferido no episódio, segundo o porta-voz do governo israelense.

“O Hezbollah assume total e exclusiva responsabilidade por atacar a casa do primeiro-ministro israelense Netanyahu”, disse o chefe do gabinete de mídia do Hezbollah, Mohammad Afif, em uma entrevista coletiva nos subúrbios ao sul de Beirute.

Netanyahu disse que o objetivo do ataque era assassinar a ele e sua esposa, e chamou a tentativa de “um grave erro”.

“Os enviados do Irã que tentaram hoje assassinar a mim e a minha esposa cometeram um grave erro. Isso não vai me deter, nem ao Estado de Israel, de continuar a guerra de resistência contra nossos inimigos para garantir nossa segurança por gerações. Continuaremos a eliminar seus terroristas, traremos de volta nossos sequestrados de Gaza, devolveremos nossos residentes no norte”, declarou o Netanyahu após o episódio.

Novos bombardeios

Também nesta terça, um bombardeio israelense perto do hospital universitário Rafik Hariri, em Beirute, capital do Líbano, deixou 13 mortos e 57 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês.

O hospital é o principal do Líbano, e sete dos feridos estão em estado grave, ainda de acordo com o órgão.

O Exército israelense confirmou o bombardeio, mas disse que atacou uma estrutura militar do grupo extremista Hezbollah e que seu alvo não era o hospital. Israel disse ainda que foram tomadas medidas prévias para minimizar mortes de civis, como avisos de evacuação.

