Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

As Forças de Defesa de Israel anunciaram ter feito uma operação por terra na Faixa de Gaza. (Foto: Reprodução)

Israel afirmou que enviou tanques, soldados e escavadeiras blindadas para a Faixa de Gaza em um “ataque direcionado” durante a noite da última quarta-feira (25). Segundo as Forças de Defesa de Israel (FDI), a incursão “eliminou terroristas”, bem como destruiu “infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque”, antes de uma retirada organizada do enclave.

O porta-voz das FDI, Daniel Hagari, disse que a incursão terrestre durou “várias horas” e nenhum soldado israelense ficou ferido. A operação teria sido uma “preparação para as próximas etapas do combate”.

“Por meio do ataque eliminamos terroristas, neutralizamos ameaças, desmantelamos explosivos, neutralizamos emboscadas”, disse Hagari.

Poucas horas antes, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, havia declarado em televisão nacional que o país “está no meio de uma campanha pela existência”, e que os preparativos para uma guerra por terra estavam “em andamento”.

As Forças de Defesa de Israel anunciaram ter feito uma operação por terra na Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (26). Segundo a agência Reuters, uma rádio controlada pelos militares informou que foi a maior operação por terra feita em Gaza desde o início da guerra.

A operação foi conduzida para atacar posições do Hamas em Gaza. Segundo os militares, entre os alvos estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque.

A Defesa de Israel disse que a operação foi feita como “preparação para as próximas fases de combate”. Após os ataques, os soldados deixaram a área e voltaram para o território israelense.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram em uma rede social que mataram Shadi Barud, que, segundo os israelenses, foi um dos homens que planejaram os ataques terroristas contra Israel.

De acordo com o texto das Forças de Defesa de Israel, Barud era o vice-diretor de inteligência do Hamas – ou seja, ele era um dos chefes do setor que levanta informações dos inimigos do Hamas. Ele teria planejado o ataque junto com Yahya, Sinwas, um líder do grupo terrorista.

Na semana passada, o ministro da Defesa de Israel detalhou pela primeira vez a ocupação que Israel pretende realizar na Faixa de Gaza. Segundo Yoav Gallam, a ação ocupação ocorrerá em três fases e “não durará para sempre”.

“Queremos fazer uma operação em Gaza para deixar de sermos responsável pelo território para sempre”, disse Gallant a parlamentares de Israel durante sessão no Parlamento do país.

Essas três fases em sua guerra devem ser:

– A primeira delas, já parcialmente em curso, consiste de ataques aéreos e a ofensiva por terra.

– Em um segundo momento, militares deverão em combater “bolsões de resistência” dentro da Faixa de Gaza.

– Na terceira fase, segundo o ministro, as tropas se retirarão, e Israel criará “um novo regime de segurança” que trará “uma nova realidade para a segurança dos cidadãos de Israel”. As informações são do portal de notícias G1.

