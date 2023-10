Mundo Israel diz que Hamas faz barreira para bloquear passagem de palestinos

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Militares israelenses ordenaram que mais de 1 milhão de pessoas deixem o norte da Faixa de Gaza. (Foto: AFP)

O governo de Israel diz ter provas de que o grupo terrorista Hamas vem bloqueando a passagem de cidadãos que tentam fugir do norte para o sul da Faixa de Gaza. A informação foi divulgada neste sábado, 14, na conta oficial de Israel na rede social X — o antigo Twitter. O governo divulgou imagens do que seriam estas barreiras.

Nas imagens aéreas, supostamente feitas por um um drone (avião não tripulado) aparece o que seria uma fila de carros e palestinos barrada por muralhas que os terroristas teriam colocado na pista.

As Forças de Defesa de Israel divulgaram também a gravação de uma suposta ligação telefônica em que um morador da Faixa de Gaza diz a um oficial israelense que o Hamas está impedindo os civis de se deslocarem em direção à região sul da Faixa de Gaza.

Segundo o morador, integrantes do grupo extremista têm confiscado documentos de identificação e chaves de carros. A gravação foi compartilhada pelas Forças de Defesa de Israel em seu perfil no X (ex-Twitter).

“Eles estão impedindo as pessoas de saírem”, diz o morador no áudio. Ao ser questionado se o Hamas era o responsável pelo bloqueio, o homem responde que “sim”.

Ordem de saída

Para o governo de Israel, o Hamas “se orgulha” de colocar civis em perigo. O governo de Israel diz que o Hamas será responsável por eventuais vítimas civis. Israel deu um prazo para a evacuação dos habitantes e Gaza e anunciou que ainda hoje deve começar o ataque por terra, ar e água contra os terroristas do Hamas em Gaza.

Pessoas começaram a esvaziar o local rumo à fronteira com o Egito após ordens vindas do governo de Israel. Em carros, caminhões, carroças e até mesmo a pé, civis tentaram fugir do norte de Gaza, zona onde se concentram os ataques do conflito. O prazo dado para a evacuação encerrou na noite de sexta-feira (13).

Em resposta às ordens, o Hamas pediu que os moradores não deixassem suas casas e afirmou que Israel tenta “difundir e transmitir propaganda falsa com o objetivo de semear confusão entre os cidadãos”.

Novos bombardeios

Durante o dia, as Forças de Defesa de Israel bombardearam regiões da Faixa de Gaza. Segundo o órgão, o exército promoveu ataques a bases militares do Hamas, “incluindo Jabaliya, Zaytun, Al-Furqan e Beit Hanoun”. Vídeo disponível no site oficial da IDF mostra momento em que uma bomba atinge a região.

Na noite de sábado, um bombardeio matou 70 cidadãos palestinos que se deslocavam para o sul. O Ministério da Saúde da Palestina culpou Israel pelas mortes. O conflito deflagrado em 7 de outubro já teve pelo menos 2.215 vítimas fatais. Entre as mortes, 724 foram de crianças.

