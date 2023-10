Mundo Israel diz que matou combatentes que tentaram se infiltrar no país a partir do Líbano

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2023

Região fronteiriça tem sido palco de hostilidades recorrentes há quase uma semana. (Foto: Reprodução)

Um drone israelense teve como alvo e matou “vários terroristas” que tentaram se infiltrar no território israelense a partir do Líbano, informaram nesse sábado (14) as Forças de Defesa de Israel (FDI). Os militares não disseram exatamente quando a operação ocorreu, mas, em uma atualização, pontuaram que a ação aconteceu “há pouco tempo”. Nenhum outro detalhe sobre as vítimas ou a operação foi compartilhado.

Na sexta-feira (13), Israel confirmou que estava conduzindo ataques de drones contra alvos do Hezbollah no Líbano. A medida veio em resposta à “infiltração de objetos aéreos não identificados em Israel e ao fogo contra um UAV [veículo aéreo não tripulado] das FDI”, disseram os militares israelenses em um comunicado.

Um jornalista da agência Reuters foi morto na sexta-feira e outros repórteres, incluindo dois da AFP, ficaram feridos num atentado a bomba perto da cidade de Alma al Shaab, no sul do Líbano, alvo de dos israelenses, segundo fontes de segurança libanesas.

Em uma declaração anterior, os militares israelenses afirmaram que a “infiltração de um objeto não identificado” ocorreu perto da cidade de Shfar’am, no norte de Israel.

“Soldados do exército israelense identificaram há algumas horas um comando terrestre que tentava penetrar no território israelense a partir do Líbano”, disse o porta-voz em comunicado. “Um drone atacou este comando e matou vários terroristas”.

Posição do Líbano

O Exército libanês acusou Israel de ser responsável pelo bombardeio que matou o jornalista e feriu vários outros.

“O inimigo israelense disparou um foguete contra um veículo de imprensa civil, resultando na morte do cinegrafista Issam Abdallah” e ferindo vários outros jornalistas, conforme um comunicado do Exército.

O Ministério libanês das Relações Exteriores denunciou, na rede social X (ex-Twitter), “um assassinato deliberado” e “um ataque flagrante à liberdade de imprensa”.

O Exército israelense disse que “sentia muito” a morte do jornalista Issam Abdallah, sem reconhecer explicitamente sua responsabilidade, e afirmou que abriu “investigações”.

Tensão na fronteira

A fronteira norte entre Israel e o Líbano continua sendo uma das áreas mais importantes e perigosas na região. Após os ataques surpresa do Hamas a Israel, em 7 de outubro, a tensão tem aumentado nessa fronteira, que esteve calma em grande desde a guerra Israel-Líbano, em 2006.

O movimento xiita pró-Irã Hezbollah limitou-se a bombardear posições israelenses no norte, para mostrar o seu apoio ao Hamas, depois da ofensiva lançada pelo movimento islâmico palestino em 7 de outubro, que causou milhares de mortos.

Mas na sexta-feira o Hezbollah disse estar “totalmente preparado” para se juntar ao Hamas na guerra contra Israel “no momento certo”.

