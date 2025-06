Mundo Trump diz que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo “completo e total”

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nessa segunda-feira (23) que Israel e Irã chegaram a um acordo para um cessar-fogo. Segundo Trump, o conflito será completamente encerrado a partir desta terça-feira (24).

Já os governos de Israel e do Irã não haviam confirmado o acordo oficialmente. No entanto, uma autoridade iraniana ouvida pela agência Reuters afirmou que o país havia aceitado a proposta. De acordo com Trump, nas próximas horas, os dois países concluirão as operações militares que ainda estão em andamento. Depois disso, os ataques serão suspensos, e a guerra chegará oficialmente ao fim no prazo de 24 horas.

“Partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que acontecerá, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, Coragem e Inteligência para encerrar o que deve ser chamado de A GUERRA DE 12 DIAS”, publicou o mandatário norte-americano.

A agência Reuters informou que Trump e o vice-presidente J.D. Vance discutiram uma proposta de cessar-fogo entre Israel e Irã com o emir do Catar. A conversa ocorreu após o ataque iraniano a uma base americana no país, nessa segunda-feira.

Segundo a Reuters, uma fonte com conhecimento das negociações afirmou que Trump disse ao emir que Israel havia concordado com o cessar-fogo. Durante o diálogo, o presidente americano também pediu ajuda do Catar para convencer o Irã a aceitar o acordo.

A agência noticiou ainda que o Irã concordou com a proposta durante uma ligação telefônica com a participação do primeiro-ministro do Catar. Detalhes do acordo ainda não foram divulgados.

O jornal The New York Times informou que um porta-voz das Forças de Defesa de Israel se recusou a comentar o anúncio feito por Trump.

O anúncio de cessar-fogo acontece um dia depois de Trump falar que o Irã deveria ter uma mudança de regime e dois dias depois do bombardeio americano ao país.

Pouco antes da declaração de Trump, a imprensa estatal do Irã noticiou explosões em cidades iranianas. Além disso, autoridades iranianas ordenaram que moradores israelenses deixassem uma cidade próxima a Tel Aviv, enquanto militares israelenses exigiram a evacuação de iranianos em duas áreas de Teerã.

A ofensiva começou no dia 13 de junho, quando Israel lançou uma operação preventiva para conter o avanço do programa nuclear iraniano. Nos últimos dez dias, dezenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas — a maioria civis, segundo autoridades dos dois países.

Desde o início do conflito, forças israelenses bombardearam alvos militares e nucleares em território iraniano. Em resposta, o Irã prometeu vingança e lançou mísseis contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém.

Israel alega que o regime de Teerã está próximo de obter uma bomba atômica. Por isso, o governo de Benjamin Netanyahu justificou os ataques como uma tentativa de neutralizar o que considera uma ameaça à existência do país.

No último fim de semana, os Estados Unidos lançaram um ataque contra alvos nucleares iranianos. O principal foco da operação americana foi a usina de Fordow. A instalação subterrânea fica a 80 metros da superfície e abrigava centrífugas para enriquecimento de urânio.

Nessa segunda-feira, o Irã retaliou o ataque e lançou mísseis contra uma base militar americana no Catar. Autoridades norte-americanas e catarianas afirmaram que os projéteis foram interceptados e que os danos foram mínimos. Não houve registro de mortes ou feridos.

A imprensa americana informou que o Irã avisou os EUA e o Catar sobre o ataque com horas de antecedência. O objetivo seria lançar uma resposta simbólica e que evitasse uma escalada no conflito.

