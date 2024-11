Mundo Israel ordena desocupação na cidade de Gaza, criando nova onda de deslocamentos

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2024

Famílias que vivem nas áreas-alvo começaram a fugir das casas após o anoitecer no sábado e nas primeiras horas deste domingo Foto: Reprodução de vídeo/Arquivo (Foto: Reprodução de vídeo/Arquivo) Foto: Reprodução de vídeo/Arquivo

O exército israelense emitiu novas ordens de desocupação para moradores das áreas de um subúrbio oriental na cidade de Gaza, desencadeando uma nova onda de deslocamentos neste domingo (24), enquanto um diretor de hospital de Gaza foi ferido em um ataque de drone israelense, disseram médicos palestinos.

As novas ordens para o subúrbio de Shejaia, postadas pelo porta-voz do exército israelense no X, na noite de sábado (23), são decorrentes da ação de militantes palestinos disparando foguetes do distrito densamente povoado no norte da Faixa de Gaza.

“Para sua segurança, vocês devem se deslocar imediatamente para o sul“, declarou o posto militar. A onda de disparos de foguetes no sábado foi reivindicada pelo braço armado do Hamas, que disse ter como alvo uma base do exército israelense do outro lado da fronteira.

Imagens que circularam nas redes sociais, que a Reuters não pôde verificar imediatamente, mostraram moradores deixando Shejaia em carroças puxadas por burros e riquixás, incluindo crianças carregando mochilas enquanto caminham.

Famílias que vivem nas áreas-alvo começaram a fugir das casas após o anoitecer no sábado e nas primeiras horas deste domingo, relataram moradores e a mídia palestina – esta é a mais recente em várias ondas de deslocamento desde que a guerra começou há 13 meses.

No centro de Gaza, autoridades de saúde afirmaram que pelo menos 10 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses nos campos urbanos de Al-Maghazi e Al-Bureij, desde o sábado à noite.

Alagamentos

Somando-se às misérias dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, a maioria dos quais foi repetidamente deslocada, a forte chuva de inverno inundou centenas de tendas no território, estragando alimentos e varrendo plásticos e lonas que os protegiam contra o mau tempo.

“Corremos no meio da noite, a água da chuva inundou a tenda, a comida acabou, as crianças gritaram e tenho medo que fiquem doentes”, relatou Rami, 37, um homem da cidade de Gaza deslocado para um antigo estádio de futebol, à Reuters por meio de um aplicativo de mensagens.

O Serviço de Emergência Civil Palestino informou que milhares de deslocados foram afetados pelas enchentes sazonais e exigiram novas tendas e doações ajuda para protegê-los.

2024-11-24