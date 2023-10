Mundo Israel pede que cidadãos do país deixem a Jordânia e o Egito

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

Manifestações em apoio à Palestina foram registradas em vários países do Oriente Médio. Foto: Reprodução Manifestações em apoio à Palestina foram registradas em vários países do Oriente Médio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Israel desaconselhou neste sábado (21) todas as viagens à Jordânia e ao Egito e pediu que os cidadãos que estão nos dois países “partam imediatamente”, de acordo com um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

O aviso para idas ao Marrocos aumentou para o nível 3, desaconselhando “qualquer viagem não essencial ao país”.

“Dada a guerra em curso, estamos testemunhando um aumento significativo nos protestos anti-Israel nos últimos dias em países de todo o mundo, e em particular nos países árabes do Médio Oriente”, dizia o comunicado, acrescentando que “a hostilidade e a violência têm foram exibidos contra símbolos judaicos e israelenses”.

Netanyahu prometeu “lutar até a vitória” na Faixa de Gaza, sinalizando que não haveria pausa no bombardeio militar e na esperada invasão do enclave após o Hamas libertar dois reféns dos Estados Unidos.

O grupo radical islâmico Hamas, que governa Gaza, libertou na sexta-feira (20) as norte-americanas Judith Tai Raanan, de 59 anos, e sua filha Natalie, de 17 anos, que foram sequestradas após o ataque terrorista em 7 de outubro.

