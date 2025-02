Mundo Israel recebe 5 dos últimos 6 reféns vivos previstos na 1ª fase do cessar-fogo

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2025

A entrega dos reféns à Cruz Vermelha, responsável por levá-los a Israel, aconteceu na passagem de Rafah. Foto: Reprodução A entrega dos reféns à Cruz Vermelha, responsável por levá-los a Israel, aconteceu na passagem de Rafah. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Hamas libertou mais três reféns na manhã deste sábado (22). Omer Shem Tov, 22, Eliya Cohen, 27, e Omer Wenkert, 23, foram entregues à Cruz Vermelha e seguem em direção a Israel.

Mais cedo, o grupo palestino libertou Tal Shoham, 40, e Avera Mengistu, 39, foram soltos pelo grupo. Outro refém, Hisham Al-Sayed, 36, ainda deve ser solto neste sábado.

A entrega do último refém deve ocorrer ainda neste sábado. Por volta das 6h40, também no horário de Brasília, veículos da Cruz Vermelha chegaram ao segundo ponto de entrega de reféns, em Nuseirat, na região central da Faixa de Gaza.

Quatro dos reféns, Eliya Cohen, 27, Tal Shoham, 40, Omer Shem Tov, 22, e Omer Wenkert, 23, foram capturados por homens armados do Hamas durante o ataque terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023.

Outros dois, Hisham Al-Sayed, 36, e Avera Mengisto, 39, são mantidos pelo Hamas desde que entraram na Faixa de Gaza separadamente em circunstâncias não explicadas ​​há cerca de uma década.

Identificação de Shiri Bibas

Na madrugada deste sábado, pelo horário de Brasília, a família de Shiri Bibas confirmou que um novo corpo entregue pelo grupo terrorista na sexta-feira (21) foi identificado como sendo dela, informou a Reuters.

Na quinta-feira (20), Israel acusou o Hamas de violar os termos do cessar-fogo ao entregar um corpo incorretamente identificado como o de Shiri Bibas, que havia sido sequestrada no ataque de 7 de outubro junto com seus dois filhos, Ariel, de 4 anos, e Kfir, de apenas 8 meses na época do atentado.

