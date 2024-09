Mundo Israel rejeita proposta de cessar-fogo e mantém ataques ao Hezbollah no Líbano

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A ideia aventada por Estados Unidos e França era uma trégua de 21 dias. Foto: Reprodução A ideia aventada por Estados Unidos e França era uma trégua de 21 dias. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Autoridades do governo de Israel anunciaram nessa quinta-feira (26) que rejeitaram a proposta de cessar-fogo com o Hezbollah feita por Estados Unidos e França. O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, afirmou que não haverá um cessar-fogo com o grupo extremista libanês Hezbollah.

“Não haverá cessar-fogo no norte [de Israel]. Nós vamos continuar lutando contra a organização terrorista Hezbollah com toda a nossa força até a vitória e o retorno seguro dos moradores do norte para suas casas”, escreveu Katz na rede social X.

Anteriormente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tinha dito que não havia respondido à proposta das potências ocidentais. Ao chegar aos EUA, para discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele reafirmou que Israel continuará a atacar o Hezbollah em território libanês com “força total” até que os residentes no norte do país possam regressar às suas casas em segurança.

A ideia aventada por Estados Unidos e França era uma trégua de 21 dias para que houvesse tempo de tentar estancar a escalada do conflito por vias diplomáticas. As Forças de Defesa de Israel informaram nessa quinta que realizaram um exercício de treinamento de invasão por terra perto da fronteira com o Líbano. “Durante o exercício, as tropas aprimoraram a sua prontidão operacional e logística para vários cenários de combate em território inimigo na frente norte”, diz um comunicado dos militares.

Israel também afirmou que o chefe do comando aéreo do Hezbollah, Muhammad Hussein Srour, foi morto durante ataques conduzidos no sul da capital libanesa, Beirute. Ataques aéreos feitos pelas Forças Armadas de Israel mataram ao menos 23 sírios em um edifício da cidade libanesa de Younine, informou a agência Reuters. Os bombardeiros foram na madrugada desta quinta-feira, pelo horário de Brasília, e também atingiram cerca de 75 alvos do Hezbollah no Líbano.

Segundo o prefeito da cidade, Ali Qusas, que foi ouvido pela agência, a maioria das vítimas eram mulheres e crianças. Elas estavam em um edifício de três andares. Além disso, oito pessoas ficaram feridas.

Segundo as Forças Armadas de Israel, instalações de armazenamento de armas e mísseis prontos para uso na região de Bekaa estão entre os locais bombardeados durante os ataques.

Na quarta-feira (25), o Ministério da Saúde do Líbano confirmou que os ataques israelenses resultaram em 72 mortos e 392 feridos. Desde o início dos bombardeios aéreos, na segunda-feira, até quarta, as autoridades libanesas afirmam que mais de 620 pessoas morreram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-rejeita-proposta-de-cessar-fogo-e-mantem-ataques-ao-hezbollah-no-libano/

Israel rejeita proposta de cessar-fogo e mantém ataques ao Hezbollah no Líbano

2024-09-26