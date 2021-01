Mundo Itália suspende voos do Brasil após nova variante do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2021

Itália adota abordagem cautelosa, enquanto cientistas estudam nova cepa. Foto: Reprodução Itália adota abordagem cautelosa, enquanto cientistas estudam nova cepa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Itália anunciou que vai suspender os voos do Brasil como uma resposta a uma nova cepa de coronavírus.

Segundo o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, qualquer pessoa que tenha transitado pelo Brasil nos últimos 14 dias também está proibida de entrar no país. E quem chegar à Itália do Brasil será obrigado a fazer um teste para detectar o vírus.

“É fundamental que nossos cientistas estudem a nova cepa. Nesse ínterim, estamos tomando uma abordagem muito cautelosa”, disse ele nas redes sociais.

O Reino Unido já havia decidido barrar viajantes oriundos do Brasil, Portugal e de outros 14 países por conta da nova variante do coronavírus. A proibição passou a valer na sexta (15).

Nova cepa

Desde que a primeira versão do vírus apareceu na China, os cientistas já listaram cerca de 800 variantes em todo o mundo. Mas três ganharam atenção especial: as que foram identificadas na África do Sul, no Reino Unido e no Brasil, no Amazonas.

Segundo a nota técnica da Fiocruz do Amazonas, a evolução partiu de uma linhagem que circulava no Estado desde abril do ano passado. Mas uma rápida taxa de mutação foi detectada entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

A preocupação dos cientistas é que a variante do Amazonas tem mutações parecidas com as encontradas nas outras duas, justamente nas espículas, ou spikes, a “chave” que o vírus usa para entrar nas células.

