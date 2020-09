Mundo Itália tem maior número de mortes por coronavírus desde 7 de julho

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Segundo o Ministério da Saúde, o país soma agora 35.692 óbitos no âmbito da pandemia

A Itália registrou neste sábado (19) mais 24 mortes causadas pelo coronavírus Sars-CoV-2, maior número para um único dia desde 7 de julho, quando haviam sido contabilizadas 30 vítimas.

Segundo o Ministério da Saúde, o país soma agora 35.692 óbitos no âmbito da pandemia. No entanto, apesar do crescimento recente, a Itália está distante do pico de 919 mortes em 24 horas registrado em 27 de março.

A média móvel de óbitos em sete dias subiu de 10 na sexta-feira (18) para 13 neste sábado, número 46% maior que há duas semanas. A Itália encerrou a semana de 13 a 19 de setembro com 89 mortes confirmadas, 20 a mais que na anterior. Esse é o maior valor para uma única semana desde o período entre 12 e 18 de julho, com 97.

Contágios

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, foram contabilizados 1.638 novos casos, elevando o total de pessoas já infectadas para 296.569.

Com isso, a Itália chegou à nona semana seguida de crescimento nos novos contágios, com 10.275 diagnósticos positivos entre 13 e 19 de setembro – a semana anterior havia registrado 9.923 casos.

