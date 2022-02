Mundo Itália vai parar de exigir quarentena de países fora da União Europeia

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A medida passa a valer a partir de março. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, anunciou nesta terça-feira (22) que o país não exigirá mais quarentena por conta da covid-19 de pessoas que venham de países fora da União Europeia. A medida passa a valer a partir de março.

“A partir de 1º de março, para as chegadas de todos os países de fora da Europa estarão vigentes as mesmas regras já previstas para os países europeus. Para a entrada na Itália, será suficiente uma das condições do passe verde: certificado de vacinação, certificado de cura ou teste negativo”, escreveu o ministro.

Restrições temporárias

A União Europeia aprovou nesta terça-feira (22) uma recomendação para que os 27 países-membros do bloco “revoguem as restrições temporárias de viagens não essenciais em direção a União para as pessoas que tomaram vacinas aprovadas pela UE ou OMS, com a condição de ter tomado a última dose do ciclo primário ao menos 14 dias antes da chegada”.

Casos e mortes por covid

A Itália registrou 60.029 novos casos e 322 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde nesta terça-feira (22). Com isso, são 12.554.596 as infecções e 153.512 as vítimas da pandemia.

As médias móveis dos últimos sete dias continuam a cair e chegaram a 49.765 nos contágios – menor número desde 28 de dezembro – e em 261 nos óbitos – menor dado desde 13 de janeiro.

A região da Campânia informou que 15 falecimentos adicionados hoje ocorreram entre 14 de janeiro e 19 de fevereiro e a Sicília destacou que 29 mortes incluídas no boletim ocorreram entre 18 e 21 de fevereiro.

Os testes realizados somaram 603.639, número três vezes maior do que na segunda-feira (21), e a taxa de positividade ficou em 9,9%.

A quantidade de casos ativos chegou a 1.291.793, sendo que a imensa maioria (1.277.821) são de pessoas em isolamento domiciliar – casos leves ou assintomáticos. Outras 13.076 estão sob observação médica e 896 em unidades de terapia intensiva. Todos os dados estão em queda. As informações são da agência de notícias Ansa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo