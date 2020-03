Notas Brasil Itaú suspende demissões sem justa causa

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

O Itaú Unibanco informou que suspendeu, por tempo indeterminado, todas as demissões sem justa causa. Além disso, os funcionários do banco receberão o 13º salário integral antecipado, com pagamento no dia 27 de abril, junto com o salário do mês. O Itaú afirmou que essas medidas se somam a outras que o banco já havia adotado, como a prática do home office.

