Iza fala sobre a volta do "Música Boa" em meio à pandemia de coronavírus: "Ter mais conteúdo é muito importante"

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

Iza não esconde a felicidade de estar de volta às telas Foto: Divulgação

Três palcos, vários artistas e um só objetivo: levar muita música boa para quem está em casa. Neste sábado (04), a TV Globo estreou uma edição especial de “Música Boa”, um programa que reúne, a cada semana, grandes nomes cantando músicas próprias e de outros artistas, unindo diversos ritmos musicais.

Sob o comando da cantora Iza, a atração, exibida no canal Multishow em 2019, chegou à TV Globo com um time estrelado no primeiro episódio: Alcione, o rapper Marcelo D2 e o cantor Seu Jorge se juntam à Iza em um show único e especial.

Iza não esconde a felicidade de estar de volta às telas. “Gosto de saber que cada vez mais a TV aberta tem espaço para programas musicais. Isso é muito importante para a indústria. Espero que as pessoas curtam e se divirtam muito com os encontros do ‘Música Boa’. Estamos passando por um momento difícil e, com mais gente em casa na quarentena, ter mais conteúdo é muito importante. Os programas são todos muito especiais e feitos com muito carinho. Estou feliz que tenham escolhido o ‘Música Boa’ para voltar neste momento”, afirma a cantora.

