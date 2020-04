Celebridades Maria Fernanda Cândido toca projetos durante quarentena em Paris

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2020

Atriz está em quarentena ao lado da família Foto: Divulgação Atriz está em quarentena ao lado da família. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em sua casa em Paris, na França, com o marido e os filhos, a discreta atriz Maria Fernanda Cândido, de 45 anos, continua tocando remotamente seus projetos que visam a incentivar no Brasil debates e eventos culturais.

Um deles é o Linhas do Desejo, do coletivo internacional de inteligência criativa ASAS, do qual é uma das produtoras associadas. Na semana passada, o ASAS chegou ao público pela primeira vez em podcast.

