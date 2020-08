IZA presenteou os fãs ao aparecer como uma deusa galática no clipe de Bend The Knee, com Bruno Martini e Timbaland, principalmente após passar um tempo sem lançamentos para descansar. A cantora conta como aproveitou o período sabático e, após o primeiro mês, conseguiu produzir e retomar uma de suas paixões: o desenho.

Apesar de ter gravado com grandes nomes da música internacional e gostar de cantar em inglês, IZA ainda conta que não pensa em fazer carreira fora, pelo menos por enquanto. A cantora também avalia como ser jurada “The Voice Brasil “, da TV Globo, e apresentadora do “Música Boa Ao Vivo” contribuem para seu crescimento profissional.

“Em dezembro do ano passado, já tinha decidido que ficaria uns quatro meses off, sem trabalhar. Ia ficar mais em casa, com a minha família e produzindo de casa, ouvindo novas músicas, gravando e compondo. Meu corpo e minha mente estavam pedindo para descansar. Coincidentemente, houve a pandemia e acabei aproveitando esse momento. Nas primeiras semanas de confinamento, estava uma pilha de ansiedade, sem saber o que aconteceria. Fiquei mais focada nas coisas de casa, até porque não poderia ver minha família. Repensei sobre a minha vida, a forma de consumir, de viver. Depois do primeiro mês, consegui produzir mais, gravei algumas coisas, fiz música, tenho desenhado muito porque me ajuda a pensar em música também. Eu relaxo e desligo quando eu desenho. Faço isso desde muito nova”, disse a cantora.

Sobre os próximos planos, a cantora destacou: “Tenho feito muitas composições, gravando. As músicas que tenho feito são bem diferentes umas das outras. Os fãs podem esperar mais singles, mas ainda não tenho uma data definida para um novo álbum.”