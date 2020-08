Magazine “Já choramos em chamada de vídeo”, diz ”Vitor Kley sobre o namoro à distância

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Vitor Kley e a namorada, Carolina Loureiro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Namorando a portuguesa Carolina Loureiro desde novembro de 2019, o cantor Vitor Kley tem tentado driblar a ansiedade da distância como pode. Apesar de ter se programado para viajar e encontrar a amada, o cantor viu o roteiro cair por terra com a pandemia do coronavírus. Em conversa com Quem, ele contou como o casal tem passado o período.

“A gente passou por momentos bem difíceis, de os dois sofrerem juntos, de até chorarmos numa chamada de vídeo. Nunca me senti assim. Eu estava com a passagem comprada para vê-la, e em dois dias estourou a pandemia. É uma sensação horrível, não desejo isso para ninguém”, contou ele.

Apesar de o Brasil ainda estar em estado crítico de contágio, ele se mantém esperançoso para ficar com a namorada em breve, já que estão há cinco meses sem se ver pessoalmente. “Os vôos estão sendo normalizados e talvez eu consiga vê-la. Mas também é lindo de ver que quando a gente ama alguém de verdade, como a força do casal se torna algo tão grandioso. Não importa o tempo que for, a gente vai dar um jeito”, disse ele.

