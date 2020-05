Rio Grande do Sul Já é possível agendar por WhatsApp a confecção da carteira de identidade em Porto Alegre e Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Na Capital, serviço está concentrado no prédio do IGP na avenida Azenha. (Foto: Reprodução/)

Cidadãos residentes em Porto Alegre e outros municípios da Região Metropolitana que se enquadram nas regras emergenciais para confecção da carteira de identidade já podem utilizar o aplicativo WhatsApp para fazer o agendamento. Basta enviar o pedido em mensagem de texto para (51) 9841-78646 ou 9842-20125 – apenas um dos números deve ser acionado, a fim de evitar duplicidade na solicitação.

O serviço está disponível de segunda a sexta-feira, entre 8h e 18h. De acordo com o IGP (Instituto-Geral de Perícias), os telefones convencionais (51) 3223-6122 e 3223-2727 continuam prestando atendimento.

Em Porto Alegre, o fechamento temporário das unidades do Tudo Fácil no Centro Histórico, Zona Norte e Zona Sul, em março, faz com que o encaminhamento e confecção do RG estejam concentrados no Departamento de Identificação do IGP, localizado na avenida Azenha nº 255 (bairro Azenha), próximo ao Shopping João Pessoa e à avenida Ipiranga.

Conforme o governo do Estado, o local está adaptado às exigências previstas no sistema de distanciamento controlado, incluindo a separação física entre as estações de atendimento, o uso de álcool gel para desinfecção após cada atendimento, disponibilização de guichês separados para idosos.

Desde o início da pandemia de Covid-19 tem sido necessário agendar por telefone ou e-mail a emissão da carteira de identidade. As exceções incluem casos de urgência como retirada de receitas em farmácias, internações e cirurgias emergenciais, roubo ou furto (desde que outros documentos também tenham sido levados) e viagens de extrema necessidade via avião.

“Para isso, é necessário apresentar documentos, como receitas médicas, boletins hospitalares, boletins de ocorrência e passagens aéreas que comprovem o relato”, alerta o IGP. A lista com os telefones dos demais municípios está no site oficial www.igp.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

