Já em vigor, decreto que desobriga uso de máscaras em locais fechados não é unanimidade nas ruas do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório desde segunda. (Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina)

De acordo com decreto publicado na última segunda-feira (7), na cidade do Rio de Janeiro, não é mais obrigatório o uso de máscaras faciais de proteção contra a covid para a permanência em ambientes fechados. Nas ruas, muitos cariocas não sabem que a medida já está valendo e, até para quem está ciente, não há um consenso sobre a obrigatoriedade do uso.

Segundo o decreto, a máscara deixa de ser exigida em “estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, bem como os órgãos públicos municipais e os demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou privado”. Em quaisquer desses lugares não é possível encontrar uma uniformidade nas opiniões sobre a nova decisão.

Na saída de uma escola municipal, no bairro das Laranjeiras, isso fica evidente. As mães Fabiane e Francisca representam o contraste de opiniões.

“Eu não me sinto segura em mandar minha filha sem máscara (para as aulas). Ela toma a segunda dose da vacina no dia 28 deste mês, mas ela só vai deixar de usar a máscara após esse bendito carnaval (adiado para abril)”, disse Francisca Santos, mãe de Maiara, que está no 2° ano do Ensino Fundamental.

Apesar de não ser mais uma exigência, o pediatra Daniel Becker recomenda que crianças sem as duas doses da vacina permaneçam com o uso da proteção facial.

E é seguindo essa lógica que Fabiane Ramos pretende levar a filha, Marina, também do 2°ano, à escola a partir de amanhã, sem utilizar a máscara.

“A minha filha tomou a primeira e a segunda dose e eu me sinto segura de mandar ela sem máscara para a escola, pois também medem a temperatura e usam álcool em gel”, disse Fabiane.

