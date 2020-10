– e 100 milhões de doses via AstraZeneca/Oxford (além dessas doses, no segundo semestre, o governo pretende produzir 165 milhões de doses deste imunizante).

A pasta informou, ainda nesta terça, que “somadas, as três vacinas – AstraZeneca, Covax e Butantan-Sinovac – representam 186 milhões de doses, a serem disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021”.

Já nesta quarta – antes da manifestação de Bolsonaro no interior de São Paulo –, o secretário-executivo do Ministério da Saúde disse, sobre a reunião de Pazuello com governadores, que “houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde” e que “em momento nenhum a vacina foi aprovada pela pasta”.

“Não há intenção de compra de vacinas chinesas. A premissa para aquisição de qualquer vacina prima pela segurança, eficácia, ambos conforme aprovação da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária], produção em escala e preço justo”, declarou o secretário.

“Qualquer vacina, quando estiver disponível, certificada pela Anvisa e adquirida pelo Ministério da Saúde, poderá ser oferecida aos brasileiros por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI). E no que depender desta pasta não será obrigatória”, completou o secretário.