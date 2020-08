Rio Grande do Sul Já passa de 2 mil o número de mortos pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Testes positivos totalizam quase 72 mil desde março

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Apenas 28 dos 497 municípios gaúchos ainda não registraram casos de Covid-19. (Foto: EBC)

A Secretaria da Saúde notificou nesta segunda-feira (3) mais 42 óbitos por coronavírus no Rio Grande do Sul, elevando para 2.016 o contingente de vítimas no Estado em quase cinco meses de pandemia. Já o número de testes positivos chegou a 71.479, com a inclusão de 461 novas confirmações. Em termos de abrangência territorial, apenas 28 (6%) dos 497 municípios gaúchos ainda não registraram casos da doença.

Além do histórico de doenças crônicas (cardiopatias, problemas respiratórios, diabetes e outros problemas), os mais recentes falecimentos por Covid-19 continuam evidenciando um predomínio de idosos, conforme pode ser percebido na lista a seguir, que menciona a cidade de residência (em ordem alfabética), gênero e idade. Confira:

– Alvorada (homem, 74 anos);

– Arroio dos Ratos (homem, 85 anos);

– Bento Gonçalves (homem, 67 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 85 anos);

– Cachoeirinha (homem, 66 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 72 anos);

– Camaquã (mulher, 62 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Canoas (homem, 84 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 65 anos);

– Caxias do Sul (homem, 70 anos);

– Dois Irmãos (homem, 54 anos);

– Dois Irmãos (homem, 50 anos);

– Encantado (homem, 86 anos);

– Guaporé (mulher, 40 anos);

– Harmonia (mulher, 74 anos);

– Muçum (homem, 76 anos);

– Palmeira das Missões (homem, 63 anos);

– Passo Fundo (homem, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (mulher, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 74 anos);

– Porto Alegre (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 61 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Sapiranga (mulher, 80 anos);

– Sapiranga (mulher, 50 anos);

– Taquara (mulher, 36 anos);

– Taquara (homem, 60 anos);

– Três Cachoeiras (mulher, 63 anos);

– Três Coroas (mulher, 79 anos);

– Vacaria (mulher, 44 anos);

– Viamão (homem, 78 anos);

– Viamão (homem, 44 anos);

– Viamão (homem, 57 anos);

– Vila Flores (mulher, 58 anos).

Ranking estadual

A estatística da pandemia no Rio Grande do Sul é liderada por Porto Alegre, tanto em casos confirmados quando em mortes – respectivamente 8.672 e 365. Canoas (Região Metropolitana) é vice-líder em óbitos (104) mas ocupa o oitavo lugar no que se refere ao contingente de infectados desde março (1.614). Já a terceira colocada em ocorrências fatais é Novo Hamburgo (Vale do Sinos), com 93.

O topo do ranking em número de pacientes com contágio comprovado é Passo Fundo (Região Norte) com 3.714, seguida por Caxias do Sul (Serra Gaúcha) com 3.152, Novo Hamburgo com 2.589, São Leoplodo (também no Vale do Sinos) com 2454 e Bento Gonçalves (Serra Gaúcha) com 2.164.

(Marcello Campos)

